Guimarães pede "transparência" e quebra de sigilo em julgamento do STF

Guimarães diz que transparência no caso Master pode influenciar nas eleições - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O ministro José Guimarães, titular da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, pediu nesta terça-feira (15/9) transparência nas ações do Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração do ministro responsável pela articulação política do governo Lula ocorreu em conversa com jornalistas, no Palácio do Planalto, enquanto ministros da Suprema Corte julgavam a possível abertura de inquérito contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

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"Que o Supremo faça aquilo que a sociedade brasileira espera: transparência e suspensão de qualquer sigilo. O mundo democrático precisa disso", afirmou Guimarães.

De olho no impacto eleitoral da decisão do Supremo, o ministro também considerou que a derrubada de quaisquer sigilos nas investigações sobre envolvimento de políticos e magistrados no caso de fraudes do Banco Master terá o objetivo de orientar o voto dos eleitores.

"Vamos aguardar para que a sociedade brasileira, ao decidir a eleição, tenha consciência do conteúdo e das vinculações que cada candidato teve com o maior escândalo de corrupção, que foi o escândalo do Banco Master", completou Guimarães.

Silêncio e ataques a Flávio

O julgamento de uma possível abertura de inquérito contra o ministro do STF Alexandre de Moraes por suposto envolvimento com o então sócio do Banco Master, Daniel Vorcaro, não tem sido comentado publicamente por integrantes da campanha à reeleição de Lula.

Guimarães, ao pedir transparência e quebra de sigilo no STF, repetiu o posicionamento de Lula sobre o caso. Já no âmbito do PT, legenda que integra a coordenação da campanha do presidente, a estratégia é atrelar escândalos do Banco Master ao presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro.

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Secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, publicou no X com críticas a Flávio Bolsonaro.

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