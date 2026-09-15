Guimarães pede "transparência" e quebra de sigilo em julgamento do STF

O ministro José Guimarães, titular da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, pediu nesta terça-feira (15/9) transparência nas ações do Supremo Tribunal Federal (STF).
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A declaração do ministro responsável pela articulação política do governo Lula ocorreu em conversa com jornalistas, no Palácio do Planalto, enquanto ministros da Suprema Corte julgavam a possível abertura de inquérito contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.
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"Que o Supremo faça aquilo que a sociedade brasileira espera: transparência e suspensão de qualquer sigilo. O mundo democrático precisa disso", afirmou Guimarães.
De olho no impacto eleitoral da decisão do Supremo, o ministro também considerou que a derrubada de quaisquer sigilos nas investigações sobre envolvimento de políticos e magistrados no caso de fraudes do Banco Master terá o objetivo de orientar o voto dos eleitores.
"Vamos aguardar para que a sociedade brasileira, ao decidir a eleição, tenha consciência do conteúdo e das vinculações que cada candidato teve com o maior escândalo de corrupção, que foi o escândalo do Banco Master", completou Guimarães.
Silêncio e ataques a Flávio
O julgamento de uma possível abertura de inquérito contra o ministro do STF Alexandre de Moraes por suposto envolvimento com o então sócio do Banco Master, Daniel Vorcaro, não tem sido comentado publicamente por integrantes da campanha à reeleição de Lula.
Guimarães, ao pedir transparência e quebra de sigilo no STF, repetiu o posicionamento de Lula sobre o caso. Já no âmbito do PT, legenda que integra a coordenação da campanha do presidente, a estratégia é atrelar escândalos do Banco Master ao presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro.
Secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, publicou no X com críticas a Flávio Bolsonaro.
FLÁVIO BOLSONARO DESMASCARADO — OU SOBRE COMO A FANTASIA DO “CONTRA O SISTEMA” NÃO FICA DE PÉ.
O Brasil não se deixa enganar por discursos vazios. No vídeo de hoje, exponho por que Flávio Bolsonaro foge dos debates que realmente importam para o trabalhador: o fim da escala 6x1,… pic.twitter.com/aT5ux494qv— Éden Valadares (@edenvaladares) September 15, 2026
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