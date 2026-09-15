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CRISE NO JUDICIÁRIO

Vieira vai ao STF para instalar CPI sobre relação de ministros com Master

Senador afirma que vai recorrer ao Supremo para garantir instalação da comissão, cujo requerimento tem 41 assinaturas e aguarda decisão de Davi Alcolumbre há seis meses

Alessandro Vieira fez o anúncio durante audiência nesta terça-feira (15/9) da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)
Alessandro Vieira fez o anúncio durante audiência nesta terça-feira (15/9) da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) anunciou nesta terça-feira (15/9) que pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar garantir a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar possíveis relações entre os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. O requerimento, segundo o parlamentar, reúne 41 assinaturas e está há seis meses na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

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O anúncio ocorreu durante uma audiência da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado, realizada enquanto parlamentares acompanhavam o julgamento da Petição 16.662 no STF, que trata de documentos reunidos pela Polícia Federal relacionados ao caso. Vieira afirmou que ingressará com um mandado de segurança para questionar a não instalação da comissão.

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“Ainda hoje vou entrar com mandado de segurança, novamente, pedindo que o Supremo determine ao presidente da Casa a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito específica para apurar a relação dos ministros com o Daniel Vorcaro”, afirmou Alessandro.

O senador sustentou que o Legislativo tem instrumentos constitucionais para fiscalizar autoridades públicas e defendeu que o Senado exerça essa atribuição diante das suspeitas que envolvem integrantes da Suprema Corte. Segundo ele, a possibilidade de responsabilização de ministros está prevista na Constituição.

“Essa Casa não pode se omitir da sua responsabilidade. A Constituição é sábia. Não foi à toa que a Constituição abriu para a gente a possibilidade do processamento de crime de responsabilidade”, disse.

Vieira recuperou iniciativas apresentadas por ele em mandatos anteriores. Em fevereiro de 2019, o senador apresentou o requerimento da chamada CPI da Toga, que pretendia investigar a atuação de ministros de tribunais superiores. De acordo com o parlamentar, apesar de o pedido atender aos requisitos constitucionais, a comissão não chegou a ser instalada.

Em abril daquele ano, Vieira apresentou pedidos de impeachment contra os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Ao justificar a necessidade de uma nova investigação, ele afirmou que fatos posteriores se somaram às suspeitas já apontadas naquela ocasião.

“Os fatos que foram apontados em 2019 por mim e pelos 32 senadores e senadoras que assinaram o pedido de CPI permanecem. E a eles foram se somando diversos outros casos”, enfatizou.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 15/09/2026 16:15 / atualizado em 15/09/2026 16:19
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