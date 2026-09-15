Damares pede renúncia de Moraes enquanto acompanha sessão do STF

Damares defendeu que o Congresso não permanecesse ausente durante o julgamento. - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) acompanha, nesta terça-feira (15/9), os desdobramentos do julgamento da Petição 16.662 do Supremo Tribunal Federal (STF), que analisa documentos reunidos pela Polícia Federal sobre uma suposta relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master. A audiência pública foi realizada a pedido do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Durante uma pausa na sessão, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou a jornalistas que cerca de 15 parlamentares já haviam participado da audiência. Segundo ela, a reunião foi uma forma de o Congresso acompanhar o julgamento e permitir que deputados e senadores se manifestassem sobre os possíveis desdobramentos institucionais do caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Damares defendeu que o Congresso não permanecesse ausente durante o julgamento. “O Senado Federal, a Câmara, o Congresso, não poderia ficar ausente nesse dia histórico para o Brasil”, afirmou. A senadora disse ainda que a audiência pública foi o instrumento encontrado pelo Legislativo para abrir espaço à manifestação dos parlamentares enquanto o STF analisava o caso.

Leia também: STF chega dividido e com apenas 7 votos para decidir sobre Moraes

Ao comentar sua expectativa em relação ao ministro Alexandre de Moraes, Damares afirmou que gostaria que ele renunciasse ao cargo. “Nós primeiro desejamos que Alexandre Moraes renuncie até as 18 horas”, disse. Para ela, essa seria, em sua avaliação, a melhor alternativa para o país.

Caso a renúncia não ocorra, a senadora defendeu a abertura de uma investigação para apurar as suspeitas mencionadas durante o debate. Damares citou questionamentos relacionados a um contrato envolvendo a esposa de Moraes e Vorcaro, ao uso de avião ligado ao banqueiro e a mensagens trocadas entre o ministro e o empresário, inclusive no período da prisão de Vorcaro.

A senadora afirmou, porém, que Moraes deveria ter a oportunidade de apresentar sua defesa se uma investigação for instaurada. “Se ele for inocente, serei a primeira a pedir desculpa”, declarou. Damares também disse esperar que o episódio seja esclarecido para que o país possa retomar o que chamou de “festa da democracia”, em referência às eleições.

A audiência da CDH foi suspensa durante o intervalo e, segundo Damares, seria retomada após o encerramento do julgamento no STF ou às 18h, caso a sessão da Corte ainda estivesse em andamento. O requerimento para a realização da audiência foi apresentado por Alessandro Vieira, que justificou a iniciativa pela atribuição constitucional do Legislativo de fiscalizar e legislar.

Durante a audiência, Alessandro também criticou o que classificou como “omissão e cumplicidade” de autoridades que, segundo ele, deixaram de cumprir suas responsabilidades.

A audiência da CDH foi suspensa durante o intervalo e, segundo Damares, seria retomada após o encerramento do julgamento no STF ou às 18h, caso a sessão da Corte ainda estivesse em andamento. O requerimento para a realização da audiência foi apresentado por Alessandro Vieira, que justificou a iniciativa pela atribuição constitucional do Legislativo de fiscalizar e legislar.

Durante a audiência, Alessandro também criticou o que classificou como “omissão e cumplicidade” de autoridades que, segundo ele, deixaram de cumprir suas responsabilidades.