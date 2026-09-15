Moraes e Mendonça batem boca e trocam acusações no STF; veja vídeo

Durante sessão no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (15/9), os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça bateram boca, com direito a acusações e vozes exaltadas.
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O bate-boca aconteceu quando os ministros falavam sobre a atuação da Polícia Federal nas apurações sobre o Master e a relação de Daniel Vorcaro com Aledrandre de Moraes.
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Moraes solicitou que os julgamentos sobre a sua conduta, na relação com Vorcaro, e sobre a postura de Mendonça no relatório da PF sobre Moraes fossem analisados conjuntamente.
“Não tem como julgar hoje, sem julgar terça. Quem tem medo da Polícia Federal?”, disparou Moraes. “Não é questão de medo não”, responde Mendonça.
“Eu não estou perguntando a vossa excelência”, disse Moraes. “Mas eu estou lhe respondendo”, Mendonça responde.
Moraes acusou Mendonça de tentar uma delação premiada que o incriminasse e afirmou que o ministro “está a serviço de um grupo político que quer dar um golpe nesse país”, ao que Mendonça nega veemente e se nega a responder.
Moraes afirma ainda que tem testemunhas ao seu lado. "Quem chamou a PF e exigiu que a Polícia Federal e exigiu que a PF colocasse um colega na colaboração premiada. E vamos trazer aqui, presidente, e chamar aqui testemunhas que eu vou indicar. Não só policiais, mas advogados. Testemunhas. Eu tenho testemunhas que o ministro André, em reunião, disse: 'Peçam isso'", declarou Moraes.
“Isso é mentira”, dispara Mendonça. “Então vamos chamar as testemunhas”, cobra Alexandre. “Mentira, mentira, podem chamar quem quiser, vão mentir”, Mendonça.
A sessão do STF, considerada histórica, ocorre para analisar o relatório da PF que reúne mensagens e outros registros usados pela corporação para apontar uma relação próxima entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
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