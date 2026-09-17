Gerp divulga nova pesquisa presidencial nesta quinta-feira

A sondagem anterior do Instituto Gerp mostrou Flávio Bolsonaro com 47% e Lula com 40% nas simulações de segundo turno - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Andressa Anholete/Agência Senado)

O Instituto Gerp divulga nesta quinta-feira (17/9) um novo levantamento sobre a corrida presidencial de 2026. A sondagem deve atualizar o cenário eleitoral após a última pesquisa do instituto, divulgada em 9 de setembrp, que colocou Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno. Os dados estarão disponíveis no site do Correio assim que forem publicados

No levantamento anterior, Flávio registrou 33% das intenções de voto, enquanto Lula apareceu com 30%. A diferença de três pontos percentuais ficou dentro da margem de erro e configurou empate técnico. No segundo turno, o candidato do PL marcou 47%, contra 40% do petista.

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Além das simulações de primeiro e segundo turnos, a nova sondagem questionou os eleitores sobre quem acreditam que vencerá as eleições de 2026, independentemente de em quem pretendem votar. Os entrevistados também responderam quais consideram ser os três problemas mais graves do país que podem interferir na decisão do voto.

O questionário ainda abordou a avaliação dos eleitores sobre o desempenho dos candidatos na campanha eleitoral televisiva. A sondagem perguntou quem, entre os concorrentes, eles consideram ter o melhor desempenho na televisão.

Dados técnicos

A pesquisa do Instituto de Pesquisa Gerp está registrada no TSE sob o protoclo BR-00535/2026. Foram entrevistadas 2.400 pessoas maiores de 16 anos, eleitoras e residentes em todas as regiões do Brasil.

O levantamento é quantitativo e os entrevistados foram selecionados por cotas de sexo, faixa etária, renda do chefe do domicílio e área de residência, com base em dados do IBGE e da Estatística do Eleitorado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A pesquisa tem nível de confiança de 95,55% e margem de erro estimada em 2,04 pontos percentuais, para mais ou para menos, nos casos em que as variáveis assumirem o percentual de 50%. O Instituto Gerp utiliza dois desvios padrões para o cálculo da margem de erro. O levantamento tem custo declarado de R$ 12 mil.