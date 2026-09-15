Veja as principais frases dos ministros durante sessão do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) analisa nesta terça-feira (15/9) se abre uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por suposto envolvimento com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. A sessão, iniciada pela às 10h, foi marcada por discussões, acusações e divergências entre os ministros sobre a condução do caso.

Antes de entrar no mérito das suspeitas contra Moraes, o plenário discutiu questões relacionadas ao rito do julgamento, à validade do relatório produzido pela Polícia Federal (PF) e à atuação do ministro André Mendonça na condução do caso. Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli também anunciaram que não participariam da votação.

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Veja algumas das principais declarações ao longo da sessão que encerrou às 18h22.

Início da essão

Edson Fachin

"O país olha para esta Corte. A História também olhará para este momento. Hoje, não prestamos contas apenas aos nossos contemporâneos. Prestamos contas", disse ele ao iniciar a sessão defendendo que a Corte analise o caso de forma técnica e impessoal.

“Não se julgam pessoas; julgam-se fatos e questões jurídicas”.

Kassio Nunes Marques

“Na condição de presidente do TSE, não me sinto confortável para participar desse julgamento”.

Ainda no ínicio, Marques anunciou que não participaria da votação. O ministro afirmou que tomou a decisao para preservar a sua atuação à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Dias Toffoli

“Por motivo de foro íntimo, para preservação da Corte, eu declaro a minha suspeição para participar desse julgamento".

Toffoli também decidiu não participar da análise. Ex-relator de processos relacionados ao Banco Master, ele ressaltou que a decisão não significava admitir impedimento.

Alexandre de Moraes

“Está a serviço de um grupo político que tentou dar um golpe no país".

Moraes direcionou a acusação a André Mendonça durante um dos momentos de maior tensão da manhã. O ministro questionou a forma como Mendonça conduziu as apurações e afirmou que houve tentativa de direcionar a investigação contra ele.

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