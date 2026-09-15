Cármen Lúcia se diz "envergonhada" com situação do STF

Cármen Lúcia acompanhou Fachin em seu voto. "O Judiciário existe para tranquilizar o povo, e nós geramos intranquilidade", apontou. - (crédito: AFP)

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, nesta terça-feira (15/9), estar “envergonhada” com a situação atual da Corte. Ela ainda disse estar triste com o fato do Tribunal ter provocado um “mal estar cívico em todos os cidadãos brasileiros”.

A fala ocorreu durante sessão do STF que analisa a abertura ou não de uma investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista as mensagens que revelaram uma ligação entre o magistrado e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Durante a sua fala, a ministra também lamentou o assunto da sessão.

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“Eu me sinto um pouco até envergonhada, de que em um momento em que o Brasil está há menos de 20 dias da eleição, estamos todos voltados a questões do Supremo”, criticou a magistrada. Para ela, houve uma espetacularização dos casos e da sessão do STF.



Ela ainda completou: “Nós não garantimos o rigor e a serenidade, que no meu papel de cidadão e juíza, deveria ter ajudado mais a promover. (...) O Judiciário existe para tranquilizar o povo, e nós geramos intranquilidade”, apontou.

A ministra ainda pediu desculpas aos colegas da Corte por “não ter ajudado a que a gente superasse tudo isso de uma maneira mais rápida”. Além disso, se direcionou ao povo brasileiro e também se desculpou: “talvez tenha esperado de mim uma postura diferente de tentar resolver e as coisas não foram resolvidas e cresceram demais”.

