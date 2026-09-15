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CRISE STF

"Eine grosse Konfusion": O que significa a expressão usada por Gilmar Mendes?

Ministro recorreu novamente ao termo "eine grosse Konfusion" durante julgamento que discute se casos envolvendo Moraes e Mendonça serão analisados juntos

15/09/2026. Sessão plenária extraordinária do STF. Ministro Gilmar Mendes. Copyright - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)
15/09/2026. Sessão plenária extraordinária do STF. Ministro Gilmar Mendes. Copyright - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

A expressão alemã “eine grosse Konfusion”, usada pelo ministro Gilmar Mendes durante uma votação histórica no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (15/9), significa, em tradução livre, “uma enorme confusão”. O termo foi empregado em meio à discussão sobre a forma como serão analisados os casos envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.

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Segundo Rubens Beçak, professor de graduação e pós-graduação da Universidade de São Paulo (USP), a escolha da expressão está relacionada à formação acadêmica de Gilmar Mendes na Alemanha e à influência do pensamento jurídico alemão em sua atuação. “A Eine grosse Konfusion é uma enorme confusão”, explica Beçak. Segundo o professor, Gilmar tem uma sólida formação acadêmica no país europeu, onde fez doutorado antes de se tornar ministro do STF. “Ele é um cientista jurídico reconhecido”, afirma.

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Beçak destaca que o uso de expressões em alemão não é uma novidade para Gilmar. O ministro já havia recorrido à mesma frase em outro momento, anos atrás, quando a expressão chegou a virar motivo de memes nas redes sociais. Na avaliação do professor, Gilmar usa o termo para caracterizar uma situação em que diferentes questões são misturadas ou confundidas. “Então, quando ele quer dizer que as pessoas estão embananadas, que estão misturando, como nós dizemos, alhos com bugalhos, ele fala essa expressão, eine grosse Konfusion”, afirma Beçak.

Expressão reaparece em julgamento no STF

Gilmar voltou a usar o termo durante uma votação que discute a condução de casos relacionados a Alexandre de Moraes e André Mendonça. O julgamento ocorre em um momento de forte repercussão envolvendo conversas de Moraes com Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master.

Até o momento, o placar está em 4 a 2 pela realização conjunta dos julgamentos na próxima semana. Votaram a favor da análise conjunta Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O presidente do STF, Edson Fachin, e o ministro André Mendonça votaram contra.

 

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 15/09/2026 18:15
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