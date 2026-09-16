Nikolas critica STF após sessão sobre caso Moraes: "O Brasil odeia vocês"

Nikolas resumiu a sessão extraordinária de ontem (16/9) em "6 horas de circo" e criticou a falta de resultado - (crédito: Reprodução/Instagram/nikolasferreiradm)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) após a sessão de terça-feira (15/8), que terminou sem uma definição sobre o prosseguimento da análise envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar classificou a sessão como um “circo” e afirmou: “O Brasil odeia vocês, ministros do STF”.

A manifestação ocorreu depois de cerca de seis horas de sessão marcada por divergências entre ministros. O plenário analisava uma questão de ordem apresentada por Gilmar Mendes para que os procedimentos envolvendo Moraes e André Mendonça fossem julgados conjuntamente. O placar provisório estava em 4 a 3 pela tramitação separada dos casos, quando o ministro Flávio Dino pediu vista e interrompeu a análise.

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Na gravação, Nikolas fez acusações contra Moraes e citou informações que aparecem no relatório da Polícia Federal sobre mensagens atribuídas a Vorcaro. O deputado mencionou ainda o contrato firmado entre o Banco Master e o escritório da esposa do ministro e referências feitas pelo empresário a integrantes de instituições públicas. Moraes nega irregularidades e contestou o relatório apresentado no processo.

“Minha paciência acabou. Eu tenho certeza também que é a sua. Depois de 6 horas de circo, você tem, né, o ministro Alexandre de Moraes votando para ver se ele pode ser investigado ou não, sendo que este canalha tá envolvido até aqui com Daniel Vorcaro, não somente ele, mas a sua esposa, contratos milionários, seus filhinhos ganhando cartão de crédito. O Vorcaro perguntando para ele se era para fugir ou não do Brasil dois dias antes dele ser preso. O Vorcaro pedindo para ele intervir na PF, na PGR.”

O parlamentar também direcionou críticas ao procurador-geral da República, Paulo Gonet. Durante a sessão, Gonet se manifestou sobre o caso e defendeu a invalidação do relatório parcial da PF relacionado às mensagens de Vorcaro. O procurador afirmou ainda ter tido apenas um encontro, breve e sem caráter profissional, com o ex-banqueiro.

Nikolas questionou a presença de Gonet no julgamento e fez referências a mensagens citadas durante a sessão. “Aí tá lá o PGR, o Gonet com aquela cara de sonso dele falando na tribuna. Por que que ele tá falando ali? Foi arrolado alguma testemunha? Por que que ele tá falando no processo que ele mesmo tem que ser investigado?”, afirmou.

O deputado também atacou Gilmar Mendes e criticou a atuação do ministro durante a discussão com André Mendonça. O embate entre os dois marcou a sessão e ocorreu enquanto os ministros discutiam a condução do caso Banco Master. Em determinado momento, Mendonça acusou Gilmar de desrespeitá-lo.

“Por que que o Gilmar Ministro, aquela boca de sapo dele tá falando ali como se ele fosse o defensor da democracia, sendo que ele hora alguma tem falar de justiça nesse país. Foi super desrespeitoso, imoral ali com André Mendonça. Sabe, posso falar uma coisa? O que que tá precisando, André Mendonça? Coringa. Coringa. Não tem condição você lidar criminoso de uma forma mansa”, comentou o parlamentar bolsonarista.

Na sequência, Nikolas questionou se as apurações relacionadas ao Banco Master terão consequências. Ele afirmou que o caso envolve instituições e autoridades e perguntou se o episódio terminaria sem responsabilizações. “Que que vai acontecer? Vai dar pizza? Isso mesmo”, disse.

O deputado passou então a criticar a atuação do Supremo de forma geral e afirmou que a população estaria insatisfeita com os ministros. “O Brasil odeia vocês, ministro do STF. O Brasil odeia você, Moraes. O Brasil odeia você, Dino”, declarou.

Nikolas também fez críticas ao Maranhão, estado de origem de Dino, e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O deputado questionou os salários e benefícios recebidos pelos ministros enquanto, segundo ele, parte da população enfrenta dificuldades econômicas.

Ao final do vídeo, o parlamentar disse não saber qual medida deveria ser tomada diante da situação. “Que que mais dá para eu fazer? Que que mais dá pra gente fazer?”, perguntou. Depois, concluiu: “Eu sinceramente, paciência já acabou. O que fazer, Nicolas, não sei, mas do jeito que tá não dá para ficar”.

Nikolas-Vorcaro

No início do mês, conversas divulgadas pelo ICL Notícias na coluna de Juliana Dal Piva mostraram que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu que Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, ajudasse seu advogado e ex-assessor de gabinete, Thiago Rodrigues Faria. Nas palavras do parlamentar, era necessária ajuda de Vorcaro para liberar “um ativo de minério”. No áudio, enviado no dia 30 de março de 2025, Nikolas chama o banqueiro de “Dani” e diz que não tinha “tanta proximidade” com Vorcaro, mas que gostaria de ter. Ao final, acrescenta: “qualquer coisa estou aqui à disposição”.

O julgamento

A sessão do STF não chegou a analisar o mérito sobre eventual abertura de investigação contra Moraes. O plenário ficou concentrado na questão processual apresentada por Gilmar Mendes, que defendia que o caso envolvendo o ministro fosse analisado conjuntamente com o procedimento relacionado a Mendonça.

Votaram pela tramitação separada Edson Fachin, André Mendonça, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Pela análise conjunta, votaram Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Dino havia indicado concordância com a reunião dos casos, mas pediu vista antes que sua posição fosse contabilizada no placar.

Os ministros Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques não participaram da votação, após declarações de suspeição e impedimento, respectivamente. Com o pedido de vista de Dino, a discussão foi suspensa e ainda não há uma decisão definitiva sobre a questão processual.