Dedo em riste, bilhete e abraços: os bastidores de sessão histórica no STF

Poucos momentos de descontração, sempre puxados por algum comentário de Dino, reforçaram o perceptível mal-estar entre os ministros - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que analisa a possibilidade de abertura de investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes foi marcado por uma sucessão de episódios nos bastidores que expuseram a tensão entre os integrantes da Corte. Além dos debates formais sobre os procedimentos relacionados ao caso Master e às trocas de mensagens atribuídas ao magistrado e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o plenário teve cochichos, conversas reservadas, troca de bilhete e saídas de ministros. A sessão terminou depois de o ministro Flávio Dino retirar o voto e pedir vista do processo que discutia a possibilidade de análise conjunta dos casos de Moraes e de André Mendonça.

Desde o início, o ambiente no plenário destoou de uma sessão ordinária. O acesso de jornalistas foi restringido, com profissionais autorizados a acompanhar presencialmente os trabalhos impedidos de utilizar celulares e notebooks. Apenas fotógrafos da própria Corte tiveram autorização para registrar a sessão. Mesmo com o reforço na segurança e as limitações impostas, havia lugares vazios no plenário. Enquanto o presidente do Supremo, Edson Fachin, fazia a leitura do relatório, os ministros trocavam impressões em voz baixa e consultavam celulares. Moraes permaneceu em silêncio durante aproximadamente duas horas antes de participar de maneira mais ativa dos debates.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nos primeiros momentos, as conversas reservadas concentraram-se, principalmente, entre Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Toffoli ocupava a cadeira ao lado de Moraes, enquanto Gilmar estava próximo dos dois. Em diferentes momentos, os três conversaram entre si. Moraes também trocou poucas palavras com Dino. Mendonça, sentado entre Moraes e Dino, permaneceu isolado em parte da sessão. A movimentação era acompanhada por pausas para café, mais consultas a celulares e diálogos rápidos entre os magistrados, em contraste com a formalidade dos pronunciamentos captados pela transmissão da tevê.

Um dos episódios que mais chamou atenção ocorreu depois que Mendonça escreveu um bilhete e pediu que a mensagem fosse entregue a Toffoli. O ministro leu o papel ao menos duas vezes e, em seguida, guardou-o no bolso do paletó. Não fez nenhum gesto, tampouco mudou a expresão facial de seriedade e compenetração. O gesto foi durante as discussões sobre a participação dos ministros no julgamento. Toffoli havia se declarado impedido, mas anunciou que permaneceria no plenário para o caso de ser citado em algum momento e ter a oportunidade de prestar algum esclarecimnento. Nunes Marques, por sua vez, também declarou-se suspeito. Defendeu sua participação nos julgamentos da Segunda Turma da Corte e a atuação do filho Kevin — que teria recebido uma mesada de R$ 500 mil de Vorcaro —, e afirmou que, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não pretendia ver aquela sessão conectada ao pleito de outubro. Pediu autorização de Fachin para deixar o plenário e saiu rapidamente.

Fora da imagem

Os momentos de maior tensão foram entre Gilmar e Mendonça. Na primeira discussão que travaram, Gilmar apontou o dedo para o colega. Mendonça reagiu e exigiu que o ministro abaixasse a mão.

"Não está falando com qualquer um", devolveu. A reação irritada de Mendonça ecoou no plenário e foi captada pela transmissão da tevê, que manteve o enquadramento em Gilmar.

Apesar dos momentos de confronto, o comportamento dos ministros fora das manifestações formais — e que não foram captadas pela transmissão oficial de tevê — nem sempre reproduziu a tensão daquilo que era transmitido ao público. Depois de um dos embates que tiveram na sessão, Dino aproximou-se de Fachin, abraçou o presidente e conversou com ele ao pé do ouvido. Os dois deixaram o plenário juntos. Na saída, Moraes também cumprimentou Gilmar e se abraçaram antes de deixar o salão de mármore bege. O contraste entre os gestos de amizade e apreço e os embates que estavam sendo transmitidos para quem acompanhava os trabalhos de fora do plenário foi uma das marcas da sessão.

A ministra Cármen Lúcia chamou a atenção pela postura discreta que adotou. Sem fazer intervenções, acompanhou os debates atentamente. Quando lhe coube falar, defendeu que a Corte não tomasse decisões sob pressão do clamor público. A ministra estava entre os integrantes da Corte que haviam votado pela análise separada dos casos de Moraes e Mendonça.



