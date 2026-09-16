Flávio critica ministros do STF durante agenda no Ceará: "Ninguém aguenta mais"

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), criticou nesta quarta-feira (16/9) a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), durante agenda de campanha em Juazeiro do Norte (CE). A declaração ocorreu um dia após o plenário da Corte interromper sessão extraordinária que discutia investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por suspeitas de corrupção envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

“Ninguém aguenta mais os ministros do Lula no Supremo melando o Brasil, atrapalhando a nossa democracia”, afirmou.

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Segundo Flávio, a sessão de ontem (15) representou, na avaliação dele, uma demonstração de que ainda há expectativa por mudanças no país. “O que nós vimos, no meu ponto de vista, é a esperança do povo brasileiro que tá vivo ainda, porque sem os ministros do Lula no Supremo, a democracia vive, o Brasil vive, o Judiciário vive”, enfatizou.

Na sessão, os ministros discutiram uma questão de ordem apresentada por Gilmar Mendes para que os procedimentos envolvendo Moraes e o ministro André Mendonça fossem analisados conjuntamente. O placar estava em 4 a 3 pela tramitação separada quando Flávio Dino pediu vista e interrompeu o julgamento. A análise não chegou ao mérito sobre eventual investigação de Moraes.

A agenda de Flávio no Ceará começou pela manhã em Juazeiro do Norte. O candidato desembarcou no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes às 9h e, em seguida, participou de uma moto-carreata até a Praça Padre Cícero, onde estava previsto um comício. Na sequência, a programação incluía uma visita ao Horto do Padre Cícero.

No fim da tarde, Flávio segue para o Recife (PE), onde participa de uma caminhada a partir do Marco Zero, com percurso pela Avenida Rio Branco e pelo Cais da Alfândega. Às 18h30, está previsto um comício no Cais da Alfândega.