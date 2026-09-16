DataTrends aponta Lula na liderança do 1º turno e empates técnicos no 2º

egundo o Instituto DataTrends, Lula lidera o primeiro turno, com 39% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro ocupa a segunda posição, registrando 35% da preferência do eleitorado brasileiro - (crédito: Ricardo Stuckert e Ton Molina/Agência Senado)

A corrida para a Presidência da República teve, nesta quarta-feira (16/9), a divulgação de mais uma pesquisa de opinião. Segundo o Instituto DataTrends, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece na liderança do primeiro turno, com 39% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro ocupa a segunda posição, registrando 35% da preferência do eleitorado brasileiro. Outros nomes pontuam com margens menores, como o escritor Augusto Cury, com 6%; Renan Santos, 4%; Ronaldo Caiado, 3%; e Romeu Zema, 1%. Os eleitores que declararam voto nulo ou em branco somam 4%, enquanto os indecisos representam 8%.

O levantamento ouviu 2 mil eleitores em 27 unidades da Federação entre sábado (12/9) e segunda-feira (14/9). A margem de erro estimada é de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O método utilizado consistiu em entrevistas telefônicas automatizadas por sistema URA, garantindo a representatividade por meio de calibração estatística de gênero, idade, escolaridade e renda. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08691/2026.

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O DataTrend também simulou diversos cenários de segundo turno para avaliar o comportamento do eleitor em uma disputa direta. Em um eventual confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro, os números mostram equilíbrio técnico dentro da margem de erro. Flávio Bolsonaro registra 45% das intenções de voto, enquanto Lula atinge 44%, evidenciando uma disputa acirrada.

Nas demais simulações de segundo turno contra outros oponentes, Lula lidera numericamente os cenários testados. Contra Zema, Lula pontua 46% frente a 39% do adversário. Contra Caiado, o petista está com 44% e o ex-governador de Goiás com 41% — outro empate técnico. Contra Augusto Cury, 42% para o presidente e 37% para o escritor.

Avaliação da gestão federal e aprovação

A pesquisa também mediu o desempenho da gestão federal e a percepção da população sobre o comando do país. A avaliação do governo aponta que 13%consideram a gestão ótima e 15% avaliam como boa, totalizando 28% de avaliações positivas. Os que classificam o governo como regular somam 19%, enquanto os conceitos negativos de ruim e péssima alcançam 23% e 28%, respectivamente.

Quando questionados diretamente sobre a aprovação da gestão, o resultado geral demonstra divisão exata na opinião pública nacional. O levantamento indica que 44% aprovam a maneira como o presidente governa o país. Por outro lado, 50% desaprovam a gestão federal, e 6% não souberam ou preferiram não responder.