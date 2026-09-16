Lula na ONU: presidente vai chamar potências mundiais de "covardes"

Presidente Lula durante reunião com pastores, nesta quarta-feira - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai chamar de "covardes" os líderes dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A declaração será feita durante o discurso de abertura da Organização das Nações Unidas na próxima terça-feira (22/9).

Segundo o presidente, as nações mais poderosas se omitem no dever de promover a paz global. A afirmação ocorreu em uma reunião com pastores evangélicos brasileiros e americanos nesta quarta-feira (16/9).

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"Vou fazer discurso na ONU para chamar a atenção dos cinco membros mais importantes do Conselho de Segurança da ONU", disse Lula.

Ele acrescentou que os países desrespeitam o propósito do conselho. "Vocês estão desrespeitando a razão pela qual foi criado o Conselho de Segurança da ONU, foi criado para fazer paz, harmonia e não guerra", declarou.

"Se vocês se abstêm quando têm que tomar decisão, vocês são covardes. Se vocês não tomam decisão na hora certa, significa que vocês não merecem estar no Conselho de Segurança", completou o presidente.

Os cinco países permanentes que integram o órgão são: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. As nações são governadas, respectivamente, por Xi Jinping, Donald Trump, Emmanuel Macron, Andy Burnham e Vladimir Putin.

Lula desembarcará em Nova York, sede da ONU, no domingo, 20. O presidente brasileiro será o primeiro a discursar no evento, seguido por Donald Trump.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.