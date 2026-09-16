Lula na ONU: presidente vai chamar potências mundiais de "covardes"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai chamar de "covardes" os líderes dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A declaração será feita durante o discurso de abertura da Organização das Nações Unidas na próxima terça-feira (22/9).
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Segundo o presidente, as nações mais poderosas se omitem no dever de promover a paz global. A afirmação ocorreu em uma reunião com pastores evangélicos brasileiros e americanos nesta quarta-feira (16/9).
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"Vou fazer discurso na ONU para chamar a atenção dos cinco membros mais importantes do Conselho de Segurança da ONU", disse Lula.
Ele acrescentou que os países desrespeitam o propósito do conselho. "Vocês estão desrespeitando a razão pela qual foi criado o Conselho de Segurança da ONU, foi criado para fazer paz, harmonia e não guerra", declarou.
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"Se vocês se abstêm quando têm que tomar decisão, vocês são covardes. Se vocês não tomam decisão na hora certa, significa que vocês não merecem estar no Conselho de Segurança", completou o presidente.
Os cinco países permanentes que integram o órgão são: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. As nações são governadas, respectivamente, por Xi Jinping, Donald Trump, Emmanuel Macron, Andy Burnham e Vladimir Putin.
Lula desembarcará em Nova York, sede da ONU, no domingo, 20. O presidente brasileiro será o primeiro a discursar no evento, seguido por Donald Trump.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.