Depois de Gilmar e Zanin, Fux e Mendonça querem acesso a celular de Vorcaro

Luiz Fux entrou diretamente no episódio após a divulgação de conversas entre Vorcaro e seu filho, o advogado Rodrigo Fux - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

A disputa pelo conteúdo extraído do celular de Daniel Vorcaro ganhou novos capítulos nos bastidores do Supremo Tribunal Federal (STF). Os ministros Luiz Fux e André Mendonça solicitaram à Polícia Federal (PF), na quarta-feira (16/9), acesso integral ao material apreendido com o banqueiro. O pedido ocorre após a sessão extraordinária que expôs divergências entre integrantes da Corte e colocou sob os holofotes as informações trocadas por Vorcaro com pessoas próximas a ministros.

A movimentação de Fux e Mendonça chama atenção porque os dois pediram acesso ao mesmo conjunto de dados que já havia sido disponibilizado pela PF a Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Os dois ministros haviam solicitado o conteúdo antes da sessão de terça-feira (15), quando o Supremo analisou a possibilidade de abertura de investigação envolvendo Alexandre de Moraes e conversas mantidas com Vorcaro. A justificativa apresentada foi a necessidade de conhecer integralmente as informações antes da formação dos votos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Mendonça rebate críticas de Gilmar e defende publicidade de decisões no caso Master

Nos corredores, o pedido é interpretado como uma reação à circulação restrita do material entre gabinetes. A entrega das informações a alguns ministros passou a ser acompanhada de perto por integrantes da Corte, principalmente depois que mensagens do celular de Vorcaro vieram a público e passaram a alimentar novos questionamentos sobre as relações do banqueiro com autoridades e pessoas ligadas ao STF. Fux entrou diretamente no episódio após a divulgação de conversas entre Vorcaro e seu filho, o advogado Rodrigo Fux.

O movimento ocorre ainda em um momento de forte desgaste entre os ministros. Nesta quinta-feira (17), Gilmar Mendes fez críticas públicas a Fux e Mendonça e afirmou que houve um “ajuste prévio” para que fosse pautada rapidamente a análise da decisão que afastou Andrei Rodrigues da direção-geral da PF. A declaração adicionou mais um elemento à disputa interna que envolve a condução das investigações relacionadas ao Banco Master e a forma como informações obtidas pela PF vêm sendo compartilhadas dentro do Supremo.

A corrida pelo conteúdo do celular de Vorcaro, portanto, passou a ser mais um capítulo da queda de braço nos bastidores do STF. Enquanto diferentes gabinetes buscam ter acesso ao mesmo conjunto de informações, ministros também trocam críticas sobre decisões, procedimentos e a condução de processos relacionados ao caso Master. A expectativa, entre integrantes da Corte, é de que o conteúdo continue produzindo desdobramentos à medida que os ministros tenham acesso integral aos dados.

Saiba Mais Revista do Correio Veja os sinais que podem indicar câncer de pele e quando procurar um dermatologista

Veja os sinais que podem indicar câncer de pele e quando procurar um dermatologista Mariana Morais Quem é Nikki Meneghel? Sobrinha tímida de Xuxa bomba na web

Quem é Nikki Meneghel? Sobrinha tímida de Xuxa bomba na web Política Fachin avalia adiar caso de Mendonça diante de risco de obstrução no STF

Fachin avalia adiar caso de Mendonça diante de risco de obstrução no STF Flipar Ovelhas laranja: conheça o rebanho que mudou a paisagem de Cumbria para afastar ladrões

Ovelhas laranja: conheça o rebanho que mudou a paisagem de Cumbria para afastar ladrões Brasil Semana do Trânsito na BR-040: veja a programação de ações educativas

Semana do Trânsito na BR-040: veja a programação de ações educativas Política Base de Lula critica ida de Eduardo Bolsonaro aos EUA contra ministros do STF

