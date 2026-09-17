Depois de Gilmar e Zanin, Fux e Mendonça querem acesso a celular de Vorcaro

A disputa pelo conteúdo extraído do celular de Daniel Vorcaro ganhou novos capítulos nos bastidores do Supremo Tribunal Federal (STF). Os ministros Luiz Fux e André Mendonça solicitaram à Polícia Federal (PF), na quarta-feira (16/9), acesso integral ao material apreendido com o banqueiro. O pedido ocorre após a sessão extraordinária que expôs divergências entre integrantes da Corte e colocou sob os holofotes as informações trocadas por Vorcaro com pessoas próximas a ministros.
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A movimentação de Fux e Mendonça chama atenção porque os dois pediram acesso ao mesmo conjunto de dados que já havia sido disponibilizado pela PF a Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Os dois ministros haviam solicitado o conteúdo antes da sessão de terça-feira (15), quando o Supremo analisou a possibilidade de abertura de investigação envolvendo Alexandre de Moraes e conversas mantidas com Vorcaro. A justificativa apresentada foi a necessidade de conhecer integralmente as informações antes da formação dos votos.
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Nos corredores, o pedido é interpretado como uma reação à circulação restrita do material entre gabinetes. A entrega das informações a alguns ministros passou a ser acompanhada de perto por integrantes da Corte, principalmente depois que mensagens do celular de Vorcaro vieram a público e passaram a alimentar novos questionamentos sobre as relações do banqueiro com autoridades e pessoas ligadas ao STF. Fux entrou diretamente no episódio após a divulgação de conversas entre Vorcaro e seu filho, o advogado Rodrigo Fux.
O movimento ocorre ainda em um momento de forte desgaste entre os ministros. Nesta quinta-feira (17), Gilmar Mendes fez críticas públicas a Fux e Mendonça e afirmou que houve um “ajuste prévio” para que fosse pautada rapidamente a análise da decisão que afastou Andrei Rodrigues da direção-geral da PF. A declaração adicionou mais um elemento à disputa interna que envolve a condução das investigações relacionadas ao Banco Master e a forma como informações obtidas pela PF vêm sendo compartilhadas dentro do Supremo.
A corrida pelo conteúdo do celular de Vorcaro, portanto, passou a ser mais um capítulo da queda de braço nos bastidores do STF. Enquanto diferentes gabinetes buscam ter acesso ao mesmo conjunto de informações, ministros também trocam críticas sobre decisões, procedimentos e a condução de processos relacionados ao caso Master. A expectativa, entre integrantes da Corte, é de que o conteúdo continue produzindo desdobramentos à medida que os ministros tenham acesso integral aos dados.
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