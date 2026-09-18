Defesa de Vorcaro pede ao STF revogação da prisão preventiva

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro pediu, nesta sexta-feira (18/9), ao Supremo Tribunal Federal (STF), a revogação da prisão preventiva do empresário, investigado no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de crimes envolvendo o extinto Banco Master. O Correio confirmou a apresentação do pedido, que sustenta, entre outros argumentos, que o prazo para a reavaliação da medida cautelar venceu no fim de agosto sem que houvesse nova análise sobre a necessidade de manter o banqueiro preso.

Vorcaro está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Segundo a Polícia Federal, ele é apontado como líder de uma organização criminosa que teria atuado na captação de recursos ilícitos e na construção de uma rede de influência e monitoramento com potencial alcance sobre instituições da República. A defesa contesta a manutenção da prisão e afirma que o empresário permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos sobre os fatos investigados.



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No documento encaminhado ao Supremo, os advogados argumentam que o Código de Processo Penal estabelece a necessidade de reavaliação periódica da prisão preventiva. Para a defesa, como já transcorreram mais de 90 dias desde a última análise, seria necessária uma nova manifestação judicial sobre a permanência dos fundamentos que justificaram a custódia. Os advogados também citam o impasse no STF sobre a condução de procedimentos relacionados ao caso Master como um fator que contribuiu para a indefinição processual.

A defesa afirma ainda que Vorcaro tem tentado colaborar com as investigações. As propostas de colaboração premiada apresentadas anteriormente pelo banqueiro foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República (PGR), sob o entendimento de que os elementos oferecidos não seriam suficientes. Os advogados, entretanto, sustentam que ele continua disposto a prestar informações e tentam reabrir as negociações. No pedido, destacam que o empresário teria reiterado às autoridades o desejo de colaborar formalmente e de relatar fatos dos quais tenha conhecimento.

A situação processual de Vorcaro ocorre em meio à disputa no Supremo sobre a condução das apurações relacionadas ao Banco Master. Ao assumir a relatoria do procedimento que trata da possibilidade de abertura de investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do STF, Edson Fachin, determinou o encaminhamento à presidência de processos relacionados ao Master e às investigações sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida suspendeu a tramitação de procedimentos enquanto a Corte discute a competência para conduzir os casos.



O pedido de Vorcaro ocorre dois dias depois de a defesa de seu pai, Henrique Vorcaro, também solicitar a revogação da prisão preventiva. Os advogados alegaram que ele está preso há mais de 90 dias e que ainda não houve análise, pelo Supremo, de recurso apresentado contra a manutenção da custódia. Henrique foi detido em maio, sob suspeita de integrar um grupo apontado pela PF como responsável por ações de intimidação e coerção relacionadas ao esquema investigado. Em junho, o STF confirmou a prisão preventiva.