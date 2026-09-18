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Caso Master

Defesa de Vorcaro pede ao STF revogação da prisão preventiva

Advogados do ex-banqueiro alegam que prazo para reavaliar a prisão venceu em agosto e afirmam que ele tem buscado colaborar com as investigações envolvendo o Banco Master

Vorcaro está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha - (crédito: Reprodução/STF)
Vorcaro está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha - (crédito: Reprodução/STF)

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro pediu, nesta sexta-feira (18/9), ao Supremo Tribunal Federal (STF), a revogação da prisão preventiva do empresário, investigado no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de crimes envolvendo o extinto Banco Master. O Correio confirmou a apresentação do pedido, que sustenta, entre outros argumentos, que o prazo para a reavaliação da medida cautelar venceu no fim de agosto sem que houvesse nova análise sobre a necessidade de manter o banqueiro preso.

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Vorcaro está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Segundo a Polícia Federal, ele é apontado como líder de uma organização criminosa que teria atuado na captação de recursos ilícitos e na construção de uma rede de influência e monitoramento com potencial alcance sobre instituições da República. A defesa contesta a manutenção da prisão e afirma que o empresário permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos sobre os fatos investigados.

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No documento encaminhado ao Supremo, os advogados argumentam que o Código de Processo Penal estabelece a necessidade de reavaliação periódica da prisão preventiva. Para a defesa, como já transcorreram mais de 90 dias desde a última análise, seria necessária uma nova manifestação judicial sobre a permanência dos fundamentos que justificaram a custódia. Os advogados também citam o impasse no STF sobre a condução de procedimentos relacionados ao caso Master como um fator que contribuiu para a indefinição processual.

A defesa afirma ainda que Vorcaro tem tentado colaborar com as investigações. As propostas de colaboração premiada apresentadas anteriormente pelo banqueiro foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República (PGR), sob o entendimento de que os elementos oferecidos não seriam suficientes. Os advogados, entretanto, sustentam que ele continua disposto a prestar informações e tentam reabrir as negociações. No pedido, destacam que o empresário teria reiterado às autoridades o desejo de colaborar formalmente e de relatar fatos dos quais tenha conhecimento.

 

A situação processual de Vorcaro ocorre em meio à disputa no Supremo sobre a condução das apurações relacionadas ao Banco Master. Ao assumir a relatoria do procedimento que trata da possibilidade de abertura de investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do STF, Edson Fachin, determinou o encaminhamento à presidência de processos relacionados ao Master e às investigações sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida suspendeu a tramitação de procedimentos enquanto a Corte discute a competência para conduzir os casos.

O pedido de Vorcaro ocorre dois dias depois de a defesa de seu pai, Henrique Vorcaro, também solicitar a revogação da prisão preventiva. Os advogados alegaram que ele está preso há mais de 90 dias e que ainda não houve análise, pelo Supremo, de recurso apresentado contra a manutenção da custódia. Henrique foi detido em maio, sob suspeita de integrar um grupo apontado pela PF como responsável por ações de intimidação e coerção relacionadas ao esquema investigado. Em junho, o STF confirmou a prisão preventiva.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Alícia Bernardes e Renato Souza
postado em 18/09/2026 10:17
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