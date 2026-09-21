Nexus divulga nova pesquisa presidencial nesta segunda-feira (21/9)

O Instituto Nexus divulga, nesta segunda-feira (21/9), um novo levantamento sobre a corrida para a presidência da república nas eleições de 2026. A pesquisa, que será publicada duas semanas antes da ida dos eleitores às urnas, trará uma nova atualização do cenário eleitoral após o último levantamento, compartilhado em 14 de setembro, última segunda-feira. Os dados estarão disponíveis no site do Correio assim que forem publicados.

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A mostra será a primeira do instituto após a sessão extraordinária realizada no Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrida para julgar suposto envolvimento do ministro da corte, Alexandre de Moraes, com o ex-banqueiro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

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Na última rodada, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retomou a vantagem númerica sobre Flávio Bolsonaro (PL), dentro de um eventual cenário de segundo turno. Na pesquisa da última segunda, Lula marcou 47% contra 46% de Flávio. A diferença de 1 ponto, além disso, estava dentro da margem de erro, e estabelecia um empate técnico entre a dupla.

A nova pesquisa, que terá campo entre esta sexta (18/9) e domingo (20/9), incluirá questionário com perguntas sobre motivações dos votos; opinião pessoal sobre quem vencerá; e grau de conhecimento das respectivas propostas de cada um. Outra novidade será a investigação sobre a motivação dos votos. O entrevistado será, após sinalizar sua preferência, questionado se considera o candidato como ideal ou não para ele, ou se está votando nele apenas para evitar a vitória do adversário.

Dados técnicos

A pesquisa do Instituto Nexus está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-00485/2026. Serão entrevistados, entre sexta (18/9) e domingo (20/9), 2 mil eleitores de 16 anos ou mais, com título eleitoral, obrigatoriamente.

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As entrevistas serão realizadas por telefone, por meio de seleção aleatória feita por DDD (código de área). A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.



