InícioPolítica
Eleições 2026

Lula participa de entrevista com influenciador para falar de educação

Professor e influenciador Joel Divo questionou o presidente sobre a participação da tecnologia na educação

Joel Divo durante entrevista com presidente Lula: educação em pauta - (crédito: Reprodução/Instragram)
Joel Divo durante entrevista com presidente Lula: educação em pauta - (crédito: Reprodução/Instragram)

Em entrevista publicada nas redes sociais nesta quarta-feira (16/9), o influenciador e professor Joel Divo — conhecido por vídeos descontraídos onde dubla canções — questionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a implementação dos avanços tecnológicos na rede de educação pública. Em um movimento para tentar se aproximar do público pelas redes sociais, o presidente respondeu que a meta é conectar todas as escolas públicas à internet e trouxe os dados divulgados pela pesquisa do Ministério da Educação. O indicador, atualizado em julho deste ano, mostra que 108.658 escolas estão conectadas com níveis 4 e 5 do Indicador de Escolas Conectadas (Inec).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Essa classificação representa que 78,7% das 138.086 escolas monitoradas estão com a rede de wi-fi adequada e velocidade adequada, no caso do nível 5. Já a rede de wi-fi é insuficiente, mas velocidade adequada, no caso do nível 4.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“A nossa ideia é chegar a 100% das escolas conectadas, porque não tem explicação, hoje a meninada não tem acesso à internet para estudar. Então o nosso compromisso é fazer com que a gente atinja 100% de conectividade nos próximos anos”, disse Lula. 

Quando Joel perguntou sobre os professores, Lula respondeu que trabalha para valorizar a profissão, como fez com a aprovação da lei de piso salarial dos professores, e a criação da bolsa de estudos para incentivar os estudantes a se tornarem professores. O candidato à reeleição também defendeu que o Brasil é capaz de disputar com os grandes polos globais de tecnologia e inovação, mas é preciso ter coragem e acreditar no nosso povo para formar especialistas.

“Esse mundo digital, esse mundo de minerais crítico, esse mundo de transição energética, é preciso que a gente forme especialistas para que o Brasil não fique dependendo nada a nenhum país do mundo. O Brasil tem condições de ser um país que disputa com a China, que disputa com os Estados Unidos. Basta que a gente tenha coragem e acredite no nosso povo”, afirmou o presidente.

Confira a entrevista:

 
 
 
Ver esse post no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Joel Marques (@ojoeldivo)

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Renato Mac-Culloch*

Estagiário

Estagiário do site do Correio Braziliense, cursa jornalismo no UniCeub. Com experiência na área de assessoria de imprensa e redes sociais, adora escrever sobre os mais variados assuntos.

Por Paulo Renato Mac-Culloch*
postado em 18/09/2026 20:11
x