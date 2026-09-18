Lula participa de entrevista com influenciador para falar de educação

Em entrevista publicada nas redes sociais nesta quarta-feira (16/9), o influenciador e professor Joel Divo — conhecido por vídeos descontraídos onde dubla canções — questionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a implementação dos avanços tecnológicos na rede de educação pública. Em um movimento para tentar se aproximar do público pelas redes sociais, o presidente respondeu que a meta é conectar todas as escolas públicas à internet e trouxe os dados divulgados pela pesquisa do Ministério da Educação. O indicador, atualizado em julho deste ano, mostra que 108.658 escolas estão conectadas com níveis 4 e 5 do Indicador de Escolas Conectadas (Inec).

Essa classificação representa que 78,7% das 138.086 escolas monitoradas estão com a rede de wi-fi adequada e velocidade adequada, no caso do nível 5. Já a rede de wi-fi é insuficiente, mas velocidade adequada, no caso do nível 4.

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“A nossa ideia é chegar a 100% das escolas conectadas, porque não tem explicação, hoje a meninada não tem acesso à internet para estudar. Então o nosso compromisso é fazer com que a gente atinja 100% de conectividade nos próximos anos”, disse Lula.

Quando Joel perguntou sobre os professores, Lula respondeu que trabalha para valorizar a profissão, como fez com a aprovação da lei de piso salarial dos professores, e a criação da bolsa de estudos para incentivar os estudantes a se tornarem professores. O candidato à reeleição também defendeu que o Brasil é capaz de disputar com os grandes polos globais de tecnologia e inovação, mas é preciso ter coragem e acreditar no nosso povo para formar especialistas.

“Esse mundo digital, esse mundo de minerais crítico, esse mundo de transição energética, é preciso que a gente forme especialistas para que o Brasil não fique dependendo nada a nenhum país do mundo. O Brasil tem condições de ser um país que disputa com a China, que disputa com os Estados Unidos. Basta que a gente tenha coragem e acredite no nosso povo”, afirmou o presidente.

Confira a entrevista:

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*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes