Gilmar Mendes alerta para uso de IA nas eleições e critica politização da Justiça Eleitoral

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes alertou neste sábado (19/9) para os riscos do uso de ferramentas de inteligência artificial nas eleições e afirmou que a tecnologia pode ser utilizada para produzir vídeos, áudios e peças de propaganda capazes de enganar eleitores e interferir na formação da vontade popular.

Segundo o ministro, o avanço tecnológico criou novos desafios para a Justiça Eleitoral, que, em sua avaliação, precisa manter uma atuação "altiva, imparcial e apartidária" diante das disputas eleitorais.

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"Os desafios, no entanto, continuam. O desenvolvimento tecnológico tem apresentado uma série de novas dificuldades à regularidade da formação da vontade popular. As ferramentas de inteligência artificial hoje existentes, ao mesmo tempo em que ajudam nas atividades do dia a dia, permitem a criação de vídeos, áudios e peças de propaganda capazes de enganar o eleitor e desequilibrar as disputas eleitorais."

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Gilmar Mendes citou como exemplo uma reportagem da Folha de S.Paulo sobre um experimento em que pesquisadores produziram 15 peças de propaganda eleitoral falsas com inteligência artificial e tentaram vinculá-las com anúncios pagos por contas nos Estados Unidos. De acordo com o ministro, 13 dos conteúdos conseguiram passar pelos filtros da Meta.

A Justiça Eleitoral sempre gozou de enorme prestígio entre os brasileiros. E não é para menos! Do Oiapoque/AP ao Chuí/RS, de Mâncio Lima/AC a João Pessoa/PB, ela se faz presente. A cada dois anos, todos os municípios do país recebem urnas eletrônicas, confiáveis e auditáveis, que… September 19, 2026

Entre os materiais mencionados por Gilmar está uma imagem falsa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alterando a data do primeiro turno das eleições e outra peça que convocava os eleitores a "retomar Brasília, como fizemos em 8 de janeiro".

O ministro também mencionou um relatório reservado da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), divulgado pela *Folha*, que apontaria risco crítico de interferência externa nas eleições com o objetivo, segundo o documento citado por Gilmar, de assegurar controle sobre ativos estratégicos e riquezas naturais brasileiras.

Crítica à politização

Além das ameaças relacionadas à tecnologia e à interferência externa, Gilmar Mendes apontou o que classificou como um risco "mais grave": a politização da própria Justiça Eleitoral. "Mais grave, porém, é o risco que vem de dentro: o da politização da Justiça Eleitoral."

Na sequência, o ministro afirmou que integrantes do tribunal que tentem envolvê-lo em "proselitismo partidário" devem avaliar se possuem condições de permanecer na instituição. Gilmar também defendeu que partidos políticos e o Ministério Público Eleitoral fiscalizem eventuais situações que possam configurar suspeição.

"Quem tenta engajar o Tribunal em proselitismo partidário deve avaliar se reúne condições de nele permanecer. E os partidos políticos e o Ministério Público Eleitoral devem fiscalizar atentamente se essas condições estão presentes, arguindo a suspeição nos casos em que ela se configure."

Defesa da atuação do TSE

Na publicação, Gilmar Mendes também fez uma defesa da Justiça Eleitoral e destacou a presença da estrutura eleitoral em todo o país. Segundo ele, o TSE mantém prestígio entre os brasileiros e as urnas eletrônicas são "confiáveis e auditáveis".

Para o ministro, a atuação da Justiça Eleitoral contribuiu para encerrar práticas de fraude que, segundo ele, existiam no sistema anterior. Gilmar também afirmou que o TSE deve preservar uma postura apartidária e atuar de acordo com a Constituição para garantir a legitimidade das eleições.

Diante dos novos desafios, o ministro defendeu que a Corte Eleitoral continue a combater práticas que possam distorcer a vontade dos eleitores. "É preciso, pois, que o TSE continue a coibir práticas abusivas e deturpadoras da vontade popular. Para tanto, é indispensável uma atuação altiva, imparcial e apartidária, cujo único compromisso seja com a Constituição e com as leis."

Ao tratar do papel do STF, Gilmar afirmou que a Corte continuará exercendo a função de supervisão sobre a Justiça Eleitoral e poderá intervir quando considerar necessário para preservar seus precedentes e a Constituição. "O STF, por sua vez, continuará a atuar como instância de supervisão, com a firmeza que o momento exige, intervindo sempre que necessário à preservação de seus próprios precedentes e da Constituição."

