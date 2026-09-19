Atlético-MG tropeça em casa e empata com a lanterna Chapecoense

Mesmo na Arena MRV, o Atlético-MG pressionou, mas não conseguiu vencer a lanterna Chapecoense ao ficar no empate por 1 a 1 pela 28ª rodada do Brasileirão. Ainda no primeiro tempo, Túlio Eduardo abriu o placar, enquanto Cassierra deixou tudo igual na etapa final. Com o resultado, o Galo foi a 40 pontos, na sétima colocação, enquanto o time catarinense foi a 18, mas permanece na lanterna.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Após a partida, as duas equipes terão duas semanas de pausa para a Data Fifa. No dia 3 de outubro, às 18h30 (de Brasília), o Galo recebe o Red Bull Bragantino na Arena MRV.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O Verdão do Oeste, por sua vez, encara o Vitória, dia 7 de outubro, às 20h (de Brasília), no Barradão. Antes disso, fará um amistoso com o Atlético Nacional, no dia 26 de setembro, em homenagem às vítimas do acidente aéreo de 2016.
+ Leia mais: Atlético-MG estreia camisa 3 inspirada na tradicional Rua de Fogo
Chape surpreende
Os donos da casa tentaram pressionar logo aos três minutos. Bernard teve liberdade pelo lado esquerdo para encontrar Alexsander, que tentou encobrir o goleiro e acertou o travessão. No lado da Chape, Dudu avançou pela direita e alçou a bola na área, entretanto Túlio finalizou mal.
Em seguida, Cuello fez boa jogada e abriu para Natanael. O lateral, então, cruzou rasteiro para Fred chutar, porém Dudu chegou na última hora para tirar em cima da linha. Minutos depois, a jogada praticamente se repetiu, contudo o lateral parou na boa defesa de Anderson.
O camisa 28 novamente surgiu com liberdade para dar um passe consistente para Alexsander. O meio-campista invadiu a área e tocou para o fundo das redes. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento na jogada e manteve o zero no placar. Giovanni Augusto assustou de longe, enquanto Dudu chutou e a bola desviou em Túlio e quase enganou Delfim.
No fim do primeiro tempo, Giovanni Augusto levantou a bola na área para Dudu, que dominou e tocou para Túlio Eduardo abrir o placar para a Chape.
Galo deixa tudo igual
Na volta do intervalo, o Galo foi para cima, mas teve dificuldade para furar o bloqueio do time catarinense. A partida, então, se transformou em ataque contra defesa.
Renan Lodi, que entrou no segundo tempo, avançou pela esquerda e fez o cruzamento. Cuello se antecipou à marcação, mas cabeceou para fora. Os visitantes, porém, não sustentaram a pressão e Cassierra completou o cruzamento por baixo de Bernard e com um chute rasteiro deixou tudo igual.
Cuello avançou em condições de desempatar, mas bateu na rede pelo lado de fora. O jogador voltou a incomodar a defesa alviverde, mas pecou novamente na finalização. Garcez, da Chape, teve liberdade em profundidade, mas desperdiçou a chance.
ATLÉTICO 1 x 1 CHAPECOENSE
Brasileirão 28ª rodada
Data e horário: 19/09/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Gols: Túlio Eduardo 43’/1T (0-1); Cassierra 23’/2ºT (1-1)
ATLÉTICO: Gabriel Delfim; Natanael, Victor Hugo, Vitão; Cuello, Alexsander (Dudu 12’/2ºT), Maycon (Castaño 36’/2ºT), Kauã Pascini (Renan Lodi 12’/2ºT); Minda (Cassiera 12’/2ºT), Fred e Bernard Técnico: Eduardo Domínguez.
CHAPECOENSE: Anderson; Dudu (Bruno Matias 24’/2ºT), Kauan Faria, Eduardo Doma, Bruno Pacheco (Fernando 36’/2ºT); Camilo, Yago Felipe (David 42’/2ºT), Giovanni Augusto (Miguel Carvalho 36’/2ºT); Garcez, Túlio Eduardo (Bolasie 24’/2ºT), Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)
Cartões Amarelos: Alexsander (ATL); Fernando (CHA)
Cartões Vermelhos: Não teve
Saiba Mais
- Esportes Atlético-MG tropeça em casa e empata com a lanterna Chapecoense
- Esportes Com novo hat-trick de Raphinha, Barcelona vence o Sevilla fora de casa
- Esportes Eduardo aplica a "Lei do Ex" no Botafogo: Mirassol 2 a 0!
- Esportes São Paulo derrota o Flamengo e vai à final do Brasileirão feminino
- Esportes Ginástica Artística: Flávia Saraiva é ouro nas barras assimétricas
- Esportes Morre Sandro Mazzola, ídolo da Inter de Milão nos anos 1960