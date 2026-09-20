Lula viaja aos EUA para participar da Assembleia Geral da ONU

Lula voltou a ressaltar a soberania nacional, um dos temas que ele deve abordar no discurso na ONU - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou para Nova York neste domingo (20/9). O chefe do Executivo participa, na terça-feira (22/9), da abertura da 81ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Lula será o primeiro a discursar, seguido pelo presidente norte-americano Donald Trump.

Nas redes sociais neste domingo, Lula voltou a ressaltar a soberania nacional, um dos temas que ele deve abordar no discurso na ONU. "Somos um país soberano, de economia forte e que cuida da população e das suas riquezas. Que respeita todo mundo e exige respeito. E que defende a paz e o diálogo entre as nações. É este o Brasil que estará presente, terça-feira, na abertura na ONU", citou.

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A caminho de Nova York. Lá, mais uma vez, terei a honra e a responsabilidade de representar o Brasil e o povo brasileiro na Assembleia Geral da ONU.



Somos um país soberano, de economia forte e que cuida da sua população e das suas riquezas. Que respeita todo mundo e exige… — Lula (@LulaOficial) September 20, 2026

Lula também desejou um bom trabalho ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que assume a Presidência temporariamente. Em resposta, Alckmin disse que o Brasil tem "sorte" em ter Lula representando o país diante do mundo.

Agenda

Lula e Trump, não têm, até o momento, uma reunião bilateral prevista durante a Assembleia Geral das Nações Unidas.

A possibilidade de um contato informal, no entanto, não está descartada. Lula e Trump podem se encontrar nos corredores da sede da ONU, como ocorreu no ano passado. Na ocasião, os dois conversaram por cerca de 39 segundos antes do discurso do presidente americano.

Lula terá encontros bilaterais com outros chefes de Estado, que ainda não foram anunciados, além de se reunir com o secretário-geral da ONU, António Guterres. Um dos encontros previstos de Lula será com o prefeito de Nova York, o progressista Zohran Mamdani.

Com informações da Agência Brasil*



