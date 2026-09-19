Em SC, Lula diz que quer ganhar as eleições para manter Jair Bolsonaro preso

Lula durante ato político nesta sexta-feira (18/9), em São Paulo - (crédito: Reprodução/X)

O presidente da República e candidato à reeleição em 2026, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pretende manter o ex-presidente Jair Bolsonaro na cadeia. Foi o que disse o petista durante ato de campanha neste sábado (19/9) em Florianópolis (SC).

Durante o ato, Lula citou o desejo de Flávio Bolsonaro (PL) de vencer as eleições justamente para tirar o pai da prisão. O candidato do PT afirmou que uma das razões pelas quais pretende vencer é a de, justamente, manter Jair na posição em que se encontra.

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"A ideia do outro (Flávio Bolsonaro): 'Eu quero ganhar as eleições para tirar meu pai da cadeia'. E eu quero ganhar para manter ele na cadeia", afirmou Lula.

Flávio já confirmou publicamente a intenção de conceder anistia à todos os condenados no processo sobre a trama golpista, conforme julgamento realizado em 2025 e que sentenciou, também, Jair Bolsonaro. Em setembro do ano passado, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Jair Bolsonaro cumpre pena domiciliar por tempo indeterminado por motivos de saúde. Durante sabatina realizada no Jornal Nacional, Flávio disse que a anistia seria concedida durante a transição de governo.

Em Santa Catarina, o cenário é de liderança do senador do PL. Conforme mostram as pesquisas eleitorais de Datafolha e Quaest, Flávio lidera de forma isolada. São 45% das intenções de voto, em média, contra 20% de Lula. Enquanto isso, 14% dos entrevistados votará em outros presidenciáveis.



