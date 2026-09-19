InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Em SC, Lula diz que quer ganhar as eleições para manter Jair Bolsonaro preso

Fala foi feita durante ato de campanha em Florianópolis (SC)

Lula durante ato político nesta sexta-feira (18/9), em São Paulo - (crédito: Reprodução/X)
Lula durante ato político nesta sexta-feira (18/9), em São Paulo - (crédito: Reprodução/X)

O presidente da República e candidato à reeleição em 2026, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pretende manter o ex-presidente Jair Bolsonaro na cadeia. Foi o que disse o petista durante ato de campanha neste sábado (19/9) em Florianópolis (SC). 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Durante o ato, Lula citou o desejo de Flávio Bolsonaro (PL) de vencer as eleições justamente para tirar o pai da prisão. O candidato do PT afirmou que uma das razões pelas quais pretende vencer é a de, justamente, manter Jair na posição em que se encontra. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"A ideia do outro (Flávio Bolsonaro): 'Eu quero ganhar as eleições para tirar meu pai da cadeia'. E eu quero ganhar para manter ele na cadeia", afirmou Lula. 

Flávio já confirmou publicamente a intenção de conceder anistia à todos os condenados no processo sobre a trama golpista, conforme julgamento realizado em 2025 e que sentenciou, também, Jair Bolsonaro. Em setembro do ano passado, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Jair Bolsonaro cumpre pena domiciliar por tempo indeterminado por motivos de saúde. Durante sabatina realizada no Jornal Nacional, Flávio disse que a anistia seria concedida durante a transição de governo. 

Em Santa Catarina, o cenário é de liderança do senador do PL. Conforme mostram as pesquisas eleitorais de Datafolha e Quaest, Flávio lidera de forma isolada. São 45% das intenções de voto, em média, contra 20% de Lula. Enquanto isso, 14% dos entrevistados votará em outros presidenciáveis. 

Saiba Mais

 

 


  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 19/09/2026 18:07 / atualizado em 19/09/2026 18:09
x