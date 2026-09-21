Lula e presidente uruguaio falam de avanço do extremismo em reunião nos EUA

Ambos atrelados à esquerda política, Lula e Orsi formam minoria entre representantes do países-membros e associados do Mercosul - (crédito: Reprodução/X)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou, nesta segunda-feira (21/9), com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Nova York, nos Estados UNidos, um dia antes da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em seu perfil no X, o petista afirmou que o avanço do "extremismo político" nos países da América Latina foi um dos temas do diálogo. Ambos atrelados à esquerda política, Lula e Orsi formam minoria entre representantes do países-membros e associados do Mercado Comum do Sul (Mercosul).

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Entre os países ligados ao Mercosul comandados pela direita estão Argentina, Paraguai, Bolívia e Chile. Ainda no âmbito eleitoral, a conversa entre Lula e Orsi ocorre a 15 dias do pleito brasileiro, previsto para 4 de outubro.

"Conversamos sobre a integração latino-americana e caribenha, bem como sobre as ameaças do extremismo político e da desinformação na região e no mundo", escreveu Lula, em post no X.

Uma possível interferência dos Estados Unidos na eleição presidencial do Brasil é cogitada por integrantes do Planalto. Um relatório reservado da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), enviado no fim de agosto de 2026 a autoridades federais e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), elevou para um “nível de criticidade” o risco de influência e interferência dos EUA nas eleições brasileiras.

Esse alerta pontuou que a meta do presidente Donald Trump é a "redução da influência de potências rivais dos EUA na América Latina e de negação do acesso dessas potências a ativos estratégicos, riquezas naturais e infraestruturas na região, em favor de seu controle, direto ou indireto, pelo governo dos EUA ou pelo capital privado estadunidense".

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Integração latina

Além de discutir o avanço do que classificou como "extremismo" na América Latina, a conversa entre Lula e Orsi abordou integração da região e países do Caribe.

A reunião também tratou sobre experiências de regulamentação do mercado de apostas on-line — as bets. "Manifestei interesse em conhecer a experiência uruguaia de regulamentação das apostas on-line (bets)", afirmou Lula.

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"Tratamos de temas da agenda bilateral, em especial infraestrutura e comércio agrícola. Agradeci a autorização concedida ao Brasil para uso do excedente da cota uruguaia de exportação de carne bovina para a China", completou o presidente.

Tive nesta segunda-feira (21) um encontro bilateral com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Nova York, no contexto da semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU.



Conversamos sobre a integração latino-americana e caribenha, bem como sobre as ameaças do extremismo… pic.twitter.com/rp0492YcI5 — Lula (@LulaOficial) September 21, 2026