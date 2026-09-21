Pesquisa Ipsos revela os pontos críticos onde o governo Lula é reprovado

Levantamento mostra que Lula tem mais menções negativas do que positivas em todos os quesitos analisados - (crédito: Ricardo Stuckert)

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é mal avaliada em todas as áreas de atuação, aponta pesquisa Ipsos/Ipec divulgada nesta segunda-feira (21/9). O levantamento mostra que o petista tem mais menções negativas do que positivas em todos os quesitos analisados.

O controle de gastos públicos é a área com pior avaliação. Para 24% dos entrevistados, a gestão é ótima ou boa no assunto, enquanto 54% a consideram ruim ou péssima.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

O combate à inflação é visto de forma positiva por 25% das pessoas, enquanto 51% avaliam a atuação do presidente como ruim ou péssima. Índices semelhantes foram registrados na avaliação da segurança pública.

A educação é a área mais bem avaliada do governo, com 35% dos entrevistados a considerando ótima ou boa. Ainda assim, 41% julgam o setor como ruim ou péssimo. Em seguida, o combate à fome e à pobreza registra o segundo melhor índice, com 34% de ótimo ou bom e 43% de ruim ou péssimo.

Na avaliação geral, o governo Lula é tido como ruim ou péssimo por 43% dos entrevistados. Outros 33% o avaliam como ótimo ou bom, e para 23%, a gestão federal é regular.

As áreas de combate ao desemprego, meio ambiente e política externa registraram as maiores quedas na avaliação em relação à pesquisa anterior, de junho. Nos três quesitos, a percepção negativa cresceu cinco pontos percentuais.

Já o controle dos gastos públicos, pior índice da gestão, teve uma melhora. Houve um crescimento de 4% entre os que consideram a atuação do governo boa ou ótima no tema.

A pesquisa Ipsos/Ipec realizou 2.000 entrevistas presenciais em 130 municípios do país entre os dias 9 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.