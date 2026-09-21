Senador pede que julgamento de Gonet nesta sexta-feira seja público

O senador Carlos Viana (PSD-MG) enviou um ofício, nesta segunda-feira (21/9), ao Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF), pedindo que a sessão que analisará mensagens que ligam o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, seja pública e transmitida.

O parlamentar lembra que a Constituição determina que os julgamentos sejam públicos, admitindo a possibilidade de limitação quando a preservação da intimidade não prejudicar o interesse público à informação ou quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem.

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“Nenhuma dessas exceções está presente. As mensagens já são públicas. A fotografia já é pública e teve a autenticidade confirmada pela própria Procuradoria-Geral. A declaração do procurador-geral ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 15 de setembro, já é pública”, argumenta o senador no documento.

Segundo ele, tendo em vista que as demais informações são públicas, manter o julgamento sob sigilo indica que o Conselho quer se proteger e proteger o investigado. “Um Conselho que julga o próprio presidente a portas fechadas não está julgando. Está se protegendo”, escreve no documento.

Caso o sigilo seja mantido, o senador pede ainda que a decisão final seja publicada “com a indicação de qual intimidade ou qual interesse social está sendo protegido”. Além disso, requer que a decisão final do Conselho seja divulgada no Diário Oficial da União.

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Nesta sexta-feira (25), o Conselho vai analisar as menções a Gonet em mensagens atribuídas a Vorcaro. A ideia é avaliar se as mensagens apontadas pela Polícia Federal comprometem a imparcialidade do PGR na condução de casos relacionados ao Banco Master.

No entanto, vale lembrar que uma possível investigação sobre as mensagens somente seria aberta caso o relator no Conselho Superior identificasse irregularidades na conduta de Gonet. O caso está sob a relatoria do subprocurador-geral da República Francisco de Assis Sanseverino.

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Na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 15 deste mês, Gonet se defendeu e disse que não teve relação próxima com Vorcaro e que não era seu interlocutor.

No entanto, durante este fim de semana, foi divulgada uma fotografia em que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, aparece em uma mesa na qual estava Daniel Vorcaro, durante uma degustação de uísque e consumo de charutos em Londres.