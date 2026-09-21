Henrique Vieira vê foto de Gonet com Vorcaro como desconfortável

O deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSol-RJ), vice-líder do governo na Câmara, classificou como “desconfortável” a fotografia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no caso Banco Master. Em entrevista ao Correio, o parlamentar defendeu que as apurações sobre a instituição financeira avancem “sem qualquer tipo de restrição, blindagem ou seletividade”.
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Vieira, porém, ponderou que a imagem, isoladamente, não tem o mesmo significado de um registro em áudio “como por exemplo do Flavio Bolsonaro (PL)” e afirmou que ainda precisa de mais elementos para avaliar a situação. Gonet nega ter proximidade com Vorcaro.
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Sobre a cobrança do senador Carlos Viana (Podemos-MG) para que o julgamento de Gonet no Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF) seja público e tenha os votos individuais divulgados, o deputado afirmou não ver impedimento. “Eu acho que a transparência, o acompanhamento público de um caso de tamanha sensibilidade, eu não vejo problema”, declarou.
Na mesma resposta, contudo, Vieira questionou a atuação de Viana e afirmou que o senador precisa explicar emendas destinadas a fundações ligadas “igreja Lagoinha”, além de sua conduta na CPI do INSS. “Curioso ele ser a pessoa que está falando em moralidade, quando eu acho que ele tem que ser investigado. Transparência sempre é bom”.
A controvérsia envolvendo Gonet ganhou força após a divulgação de uma fotografia em Londres com Vorcaro, em um encontro com charutos e uísque. Gonet sustenta que não tem relação de amizade com o ex-banqueiro e que o encontro ocorreu durante um evento com outras autoridades.
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