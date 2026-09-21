Conselheiro do Corinthians faz acordo com Janja após ofensa sexual

O conselheiro do Corinthians Manoel Ramos Evangelista, conhecido como Mané da Carne, fez um acordo na Justiça de São Paulo em um processo movido pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A informação foi divulgada pelo jornalista Ancelmo Gois.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A ação judicial teve origem em uma publicação de 2023 nas redes sociais do dirigente, na qual ele usou uma ofensa de cunho sexual contra a socióloga. De acordo com os advogados da primeira-dama, o post tinha conteúdo machista e misógino, atingindo a honra de sua cliente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
Ministras reagem a ataques de misoginia contra Gleisi e Janja
-
Janja sobre Instagram fechado: "É minha rede social, tenho direito de fazer com ela o que achar melhor"
-
Eduardo Braga condena senador que falou em enforcar Marina Silva
Logo após as eleições presidenciais, Mané da Carne escreveu em suas redes um ataque direcionado à primeira-dama e ao presidente Lula. Ele se referiu a Janja como “putana”, termo italiano, e publicou: “Vamos aguardar esses anos com o sapo barbudo e a putana da Janja e os quarenta ladrões juntos”.
Saiba Mais
- Política Pesquisa Ipsos revela os pontos críticos onde o governo Lula é reprovado
- Política Senador pede que julgamento de Gonet nesta sexta-feira seja público
- Política Cleitinho lidera no 1º turno, mas empata com Patrus no 2º turno
- Política Dino mantém veto à publicidade de bets em espaços públicos de Minas
- Política Real Time Big Data: Tarcísio abre 15 pontos sobre Haddad em nova pesquisa
- Política Real Time Big Data: Moro lidera disputa, mas cenário segue indefinido
Pelo acordo, Evangelista deverá pagar uma indenização de R$ 5 mil e fazer uma retratação pública. O valor inicial pedido por Janja por danos morais era de R$ 50 mil.
Histórico de polêmicas no Corinthians
O caso envolvendo Janja não é o primeiro em que Mané da Carne é acusado de ofensas contra mulheres no ambiente do Corinthians. Em 2022, a conselheira Suzy Miranda Sanchez acusou o dirigente de ameaçá-la e insultá-la durante uma reunião no clube. Na época, ele negou a versão dos fatos.
Um ano antes, em 2021, o conselheiro também foi acusado de fazer comentários ofensivos contra a conselheira Analu Tomé em mensagens trocadas por aplicativo.
Relação com antigos dirigentes
Manoel Ramos Evangelista tem uma relação de longa data com o Corinthians e é conhecido pela proximidade com o ex-presidente do clube, Andrés Sanchez.
Durante o mandato de Sanchez como deputado federal, Evangelista foi nomeado para trabalhar em seu gabinete. Antes disso, Mané da Carne já possuía uma relação comercial com o time, tendo fornecido carne ao clube na gestão de Alberto Dualib.
Com informações do No Ataque
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.