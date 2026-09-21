Conselheiro do Corinthians faz acordo com Janja após ofensa sexual

Logo após as eleições presidenciais de 2022, Mané da Carne publicou em suas redes sociais um ataque direcionado à primeira-dama e ao presidente Lula - (crédito: Ricardo Stuckert)

O conselheiro do Corinthians Manoel Ramos Evangelista, conhecido como Mané da Carne, fez um acordo na Justiça de São Paulo em um processo movido pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A informação foi divulgada pelo jornalista Ancelmo Gois.

A ação judicial teve origem em uma publicação de 2023 nas redes sociais do dirigente, na qual ele usou uma ofensa de cunho sexual contra a socióloga. De acordo com os advogados da primeira-dama, o post tinha conteúdo machista e misógino, atingindo a honra de sua cliente.

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Logo após as eleições presidenciais, Mané da Carne escreveu em suas redes um ataque direcionado à primeira-dama e ao presidente Lula. Ele se referiu a Janja como “putana”, termo italiano, e publicou: “Vamos aguardar esses anos com o sapo barbudo e a putana da Janja e os quarenta ladrões juntos”.

Pelo acordo, Evangelista deverá pagar uma indenização de R$ 5 mil e fazer uma retratação pública. O valor inicial pedido por Janja por danos morais era de R$ 50 mil.

Histórico de polêmicas no Corinthians

O caso envolvendo Janja não é o primeiro em que Mané da Carne é acusado de ofensas contra mulheres no ambiente do Corinthians. Em 2022, a conselheira Suzy Miranda Sanchez acusou o dirigente de ameaçá-la e insultá-la durante uma reunião no clube. Na época, ele negou a versão dos fatos.

Um ano antes, em 2021, o conselheiro também foi acusado de fazer comentários ofensivos contra a conselheira Analu Tomé em mensagens trocadas por aplicativo.

Relação com antigos dirigentes

Manoel Ramos Evangelista tem uma relação de longa data com o Corinthians e é conhecido pela proximidade com o ex-presidente do clube, Andrés Sanchez.

Durante o mandato de Sanchez como deputado federal, Evangelista foi nomeado para trabalhar em seu gabinete. Antes disso, Mané da Carne já possuía uma relação comercial com o time, tendo fornecido carne ao clube na gestão de Alberto Dualib.

Com informações do No Ataque

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.