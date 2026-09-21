"Esse negócio acaba comigo": Vorcaro temia vazamento de encontro com Flávio e Jair Bolsonaro

Os diálogos obtidos pela PF não permitem concluir se o jantar com Flávio e Jair mencionado nas conversas chegou efetivamente a ocorrer - (crédito: Wilson Dias/Agência Brasil)

Mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro mostram uma preocupação do então controlador do Banco Master com a possibilidade de vir a público um suposto jantar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no fim de 2024. O material, revelado inicialmente pela CartaCapital, foi confirmado pelo Correio.

Em uma das conversas, de 8 de dezembro daquele ano, o empresário Flávio Carneiro questiona Vorcaro sobre um encontro que estaria sendo articulado. “Thiago está cobrando se você vai num jantar com meu xará e com o pai dele, pelo que entendi, você está ciente disso?”

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Segundo fontes da PF a par da investigação, a referência a “xará” seria ao senador Flávio Bolsonaro, enquanto o “pai dele” indicaria Jair Bolsonaro. Naquele período, o ex-presidente ainda não estava preso, mas era alvo das investigações relacionadas à tentativa de golpe após as eleições de 2022.

Na sequência do diálogo, Vorcaro demonstra não saber inicialmente a quem Carneiro se referia. O empresário, então, detalha a articulação: “Thiago do Léo tá insistindo que ele e o Léo querem juntar você com o meu xará e o Pai pra falarem… Você não tá sabendo? Achei que eles tinham falado contigo”.

Pouco menos de 10 minutos depois, o ex-banqueiro responde: “Temos que pensar nisso. Vamos falar nós primeiro”.

A preocupação de Vorcaro com o assunto aparece de maneira mais explícita no dia seguinte. Em nova troca de mensagens, ele menciona uma “reunião bolso” e pede ao empresário que mantenha o assunto sob reserva. “Oi. Cara. Não fala dessa reunião bolso pra ninguém”. Carneiro responde “fala cumpadre [sic]”. Na sequência, Vorcaro acrescenta: “Esse negócio acaba comigo. Fábio já veio falar”.

Os diálogos obtidos pela PF, no entanto, não permitem concluir se o jantar mencionado nas conversas chegou efetivamente a ocorrer. As mensagens registram as tratativas para o possível encontro e, sobretudo, a preocupação de Vorcaro para que a articulação não fosse divulgada.

O “Thiago” mencionado nas conversas seria o publicitário Thiago Miranda, dono da Miranda Comunicação, também conhecida como Agência MiThi, e ex-sócio do Portal Léo Dias.

Dez dias depois da primeira conversa relacionada ao possível jantar, em 18 de dezembro, Miranda voltou a procurar Vorcaro. Desta vez, encaminhou uma sequência de mensagens ao então banqueiro com informações sobre um “contrato de financiamento de produção”.