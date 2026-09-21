Moraes vai relatar ação no STF que envolve esposa, Viviane Barci, e Vorcaro

Entre elas estão a esposa do magistrado, Viviane Barci de Moraes, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Além deles, a solicitação envolve o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conhecido como Lulinha; o Careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes; e o sindicalista José Ferreira da Silva, o Frei Chico.
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O autor do pedido é o vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo). Ele apresentou o mandado na Justiça Federal do Paraná, que encaminhou a matéria para o STF por envolver o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
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Antes do mandado de segurança, o vereador tentou obter os registros três vezes por meio da Lei de Acesso à Informação, mas todos foram negados pelo Senado, com a justificativa de que se tratava de informações de caráter pessoal.
Vale lembrar que o caso ocorre em meio a uma crise de credibilidade no STF. Na última semana, os ministros deram início a um julgamento sobre a possibilidade de abertura de uma investigação sobre Moraes e suas relações com Vorcaro.
A Corte julgaria a validade de um relatório da Polícia Federal que contém mensagens que ligam o magistrado ao banqueiro. No entanto, em meio a uma série de discussões acaloradas dos ministros, o julgamento foi adiado após um pedido de vista do ministro Flávio Dino.
- Leia também: Os bate-bocas entre ministros que marcaram primeira parte da sessão sobre caso Moraes-Vorcaro no STF
Segundo a pesquisa Quaest divulgada no dia 14 deste mês, a desconfiança do brasileiro em relação ao STF cresceu 10 pontos percentuais no último mês. Além disso, 68% defendem aumentar exigências para nomeação de ministros.
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