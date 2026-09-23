Nova pesquisa AtlasIntel sobre eleição de 2026 será divulgada nesta quarta

No último levantamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança na disputa pela Presidência em 2026, mas viu a distância para Flávio Bolsonaro (PL-RJ) diminuir - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press | Nelson Almeida/AFP)

A AtlasIntel divulga nesta quarta-feira (23/9) uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial de 2026. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026, traz simulações para o primeiro e o segundo turnos da eleição, marcada para outubro faltando 11 dias para o primeiro turno da eleição.

A pesquisa ouviu 5 mil eleitores entre os dias 17 e 22 de setembro, por meio de questionário online. O levantamento foi realizado com recursos próprios da AtlasIntel e teve custo declarado de R$ 75 mil. O questionário também incluiu questões sobre a crise institucional envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF) e sobre o escândalo envolvendo o Banco Master.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O levantamento aborda ainda a percepção dos eleitores sobre as apostas online, conhecidas como bets. Os entrevistados responderam se consideram que as apostas trazem mais benefícios ou prejuízos à sociedade. Também avaliaram, em uma escala de 1 a 5, o grau de concordância com afirmações relacionadas às apostas online. Outra pergunta procurou identificar, na opinião dos entrevistados, quem foi o principal responsável pela disseminação das bets no Brasil.

No último levantamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança na disputa pela Presidência em 2026, mas viu a distância para Flávio Bolsonaro (PL-RJ) diminuir. Na simulação de primeiro turno, Lula estava com 44,1% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registrou 41,7%. A diferença entre os dois era de 2,4 pontos percentuais.

Depois dos dois primeiros colocados, aparecem Renan Santos (Missão), com 5,1%, e Augusto Cury (Avante), com 3,5%. Ronaldo Caiado (PSD) tem 1,7%, seguido por Romeu Zema (Novo), com 1,1%, e Samara Martins (UP), com 0,7%. Brancos e nulos representam 1,6% dos votos, enquanto 0,5% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

