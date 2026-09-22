Ibaneis Rocha tratou da compra do Banco Master pelo BRB

Mensagens interceptadas pela Polícia Federal revelam que o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha tratou da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB) com o banqueiro Daniel Vorcaro. Nas conversas que fazem parte da investigação da Operação Compliance Zero, Ibaneis envia a Vorcaro uma liminar impetrada na Justiça para viabilizar o negócio, além de um decreto sobre a negociação.

Nos diálogos, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas, Ibaneis combina encontros presenciais com o dono do Master. O conteúdo das mensagens foi publicado pelo jornalista Mino Pedrosa, do site Fatos Online, e confirmada ao Correio por fontes na Polícia Federal. O negócio entre BRB e Master foi aprovado pelo então governador e pela Câmara Legislativa, mas não se concretizou porque o Master acabou sendo liquidado pelo Banco Central.

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Vorcaro — preso no 19º Batalhão da Polícia Militar, em São Sebastião — já tinha confirmado, em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), que teve encontros com Ibaneis. A maioria das reuniões ocorreu na residência do executivo, no Lago Sul.

O ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa — também preso — é acusado de ter negociado a compra de títulos podres do Master pelo banco distrital em troca de propina milionária, que seria recebida principalmente por meio de imóveis de luxo em São Paulo.

Procurado pelo Correio, Ibaneis confirmou a existência das mensagens, mas disse que o contato foi institucional e jurídico. Ele alegou que foi convencido por Paulo Henrique Costa a concretizar a venda. "A mensagem é um print de uma conversa que tive com outra pessoa e demonstra uma atuação institucional no campo político e jurídico em uma época que estávamos todos convencidos pelo Paulo Henrique que seria um excelente negócio para o BRB e para Brasília", argumentou. Procurada, a defesa de Paulo Henrique Costa disse que se manifestará oportunamente.

Sem acesso

De acordo com fontes no Supremo, ouvidas pelo Correio sob a condição de anonimato, a Polícia Federal não enviou ao gabinete do ministro André Mendonça trechos relevantes da investigação da Operação Compliance Zero, inclusive as mensagens trocadas entre Ibaneis e Vorcaro. Além disso, também não foram remetidos à Corte diálogos que envolvem magistrados do STF, como trechos em que é citado o ministro Nunes Marques. Ele teria sido beneficiado com hospedagem em hotéis, entradas em camarotes de shows internacionais e aluguel de uma casa de luxo.

Em outras mensagens, existe a citação a eventual mesada de R$ 500 mil a Kevin Marques, filho do ministro do STF. Nunes Marques negou que o filho tenha prestado serviço ao banco de Vorcaro. Ele também refutou ter qualquer relação pessoal com o empresário, mas se declarou impedido de julgar uma petição no tribunal que avalia se a Corte abre investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, que aparece em supostas mensagens trocadas com o Vorcaro — além disso, a esposa dele, Viviane Barci, firmou contrato milionário com o Master. No caso de Moraes, as mensagens foram encaminhadas pela PF e provocaram uma crise sem precedentes na Corte.

Também não foram enviados a Mendonça, de acordo com essas fontes, trechos de diálogos revelados pela investigação que citam o ministro Dias Toffoli. Ele era relator do processo do Master, mas deixou o caso em meio a citação relacionada ao contrato de uma empresa da família dele com o banco. Toffoli saiu da relatoria após uma reunião administrativa que decidiu não avançar com diligências mirando o magistrado.







