Correio/Opinião: Veja todos os dados da quarta rodada da pesquisa

A 11 dias das eleições, ainda não é possível afirmar que haverá segundo turno no Distrito Federal e, se houver, está indefinido quem estará no páreo com a governadora Celina Leão (PP), que lidera as intenções de votos. O apontamento consta na quarta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, divulgada nesta quarta-feira (23/9).

Segundo o levantamento, Celina conta com 39,9%. José Roberto Arruda (PSD) tem 24,9% e Leandro Grass (PT), 20,9%. A diferença entre o segundo e terceiro colocados é considerada um empate técnico, uma vez que a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

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Veja todos os dados:

Paula Belmonte (PSDB) soma 7,3%, Kiko Caputo (Novo), 2,3%; Ricardo Cappelli (PSB), 1,8%; e a Professora Samara Mineiro (UP), 1,3%. Os demais candidatos não alcançaram 1%. Professor Robson (PSTU), 0,6%; Elisson (Agir), 0,6%; Rico Pinheiro (PRTB), 0,2%; e Expedito Mendonça (PCO), 0,2%.

Senado

Na disputa pelo Senado no DF, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) soma 22,2% das intenções de votos, seguida por Leila do Vôlei (PDT), que concorre à reeleição e conta com 17,6%. Cabe destacar que Leila, Bia Kicis (PL) e Érika Kokay (PT) estão com percentuais com diferenças próximas à margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Bia chegou a 15%, e Kokay está com 13,9%.

O desembargador aposentado Sebastião Coelho (Novo) tem 2,1%; Ronaldo Fonseca (PSD), 1,8%; Professor Guilherme Amorim (UP), 1,2%; Guto Felício dos Santos (PSDB), 0,7; Zanata (PSTU), 0,5; David Horn (PCO), 0,4%; Tiago (Agir), 0,4%; e Marley (Avante), 0,2%. Entre os entrevistados, 10,6% disseram que votaram em branco ou nulo e 13,2% estão indecisos.

Câmara dos Deputados

A pesquisa do Correio também mostra cenários para a Câmara dos Deputados. O distrital Fábio Félix (PSol) aparece em primeiro lugar na disputa, com 3,98%.

Na pesquisa anterior, divulgada dia 3 de setembro, Félix apareceu em quarto lugar, com 2,3%. Na sequência, vem o deputado federal Rafael Prudente (MDB), com 2,74%. Ele havia ficado em primeiro, com 3,7%, de acordo com o levantamento anterior.

Em terceiro lugar, aparece o deputado federal Júlio César (Republicanos), com 2,21%, na última pesquisa figurou com 2,6% das intenções de voto. O senador Izalci Lucas (PL) é o quarto colocado no levantamento, com 2,03%. Na pesquisa anterior, ele havia ficado em décimo, com 0,5%. O quinto lugar ficou com Alberto Fraga (PL), com 1,94%, mesma posição ocupada no levantamento divulgado em 3 de setembro, onde figurou com 1,6%. O sexto lugar é do deputado federal Fred Linhares (Republicanos), com 1,41%. No levantamento anterior, Fred havia ficado em segundo, com 3% das intenções de voto.

CLDF

Para a Câmara Legislativa, Max Maciel (Psol) apareceu entre os candidatos mais citados, com 2,3% das intenções de voto na consulta espontânea — quando nenhuma opção é apresentada pelo entrevistador.

Também candidatos à reeleição, os distritais Jaqueline Silva (MDB) e Chico Vigilante (PT) apareceram empatados, com 2,03% das intenções de voto cada. Em seguida, Eduardo Pedrosa (União), cotado para disputar a presidência da CLDF caso seja reeleito, registrou 1,68%.

Joaquim Roriz Neto (PL), Robério Negreiros (Pode) e, pela primeira vez no levantamento, Léo Goleiro (PP) ficaram empatados,com 1,5% das intenções de voto. Em oitavo lugar, o atual vice-presidente da CLDF, Ricardo Vale (PT), apareceu com 1,15%.

Aprovação e reprovação de Celina

O levantamento também revela empate entre aprovação e desaprovação da gestão da governadora Celina Leão (PP): 43,2% dos entrevistados aprovam a administração, enquanto outros 43,2% desaprovam. No levantamento anterior, divulgado em 3 de setembro, os índices eram de 48,4% de aprovação, e 38,6% de desaprovação. Na atual avaliação, 2,5% não responderam e 11,1% não souberam avaliar.

Dados técnicos

O levantamento foi realizado presencialmente em 31 regiões administrativas, com 1.132 eleitores com 16 anos ou mais A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-03622/2026.