Flávio apresenta notícia-crime contra Lula por relação com Vorcaro

Notícia-crime também cita mensagem sobre um whisky que Lula teria recebido de Vorcaro - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Andressa Anholete/Agência Senado)

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, apresentou na tarde desta quarta-feira (23/9) uma notícia-crime contra o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A justificativa, segundo o documento enviado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), seria uma suposta proximidade com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.

O documento conta com um pedido formal à Procuradoria-Geral da República (PGR) pela instauração de inquérito para apurar as condutas do presidente com o ex-banqueiro.



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De acordo com informações vazadas das investigações sobre o Master, Lula se reuniu com Vorcaro em dezembro de 2024, no Palácio do Planalto, em reunião fora da agenda oficial e o encontro teria sido articulado pelo ex-ministro da Fazenda Guido Mantega.

Mensagens coletadas nas investigações, encontradas no celular de Daniel Vorcaro, mostram uma conversa do ex-banqueiro com o advogado Walfrido Warde, que também esteve no encontro.

A defesa de Flávio destacou que Warde parabenizou Vorcaro pelo encontro com Lula: “soube que foi muito bom”, escreveu o advogado. A notícia-crime também lembra de outra mensagem que indicava que o presidente teria recebido um whisky de Vorcaro e agradecido ao ex-banqueiro.

“Estive com o PR (presidente) hoje. Ele me perguntou se você estava bem e mais tranquilo. Eu lhe disse que sim. Ele agradeceu mais uma vez o whisky e mandou um abraço. Outros detalhes lhe conto pessoalmente”, escreveu Vorcaro.



Segundo a campanha de Flávio, essas provas seriam suficientes para a instauração de um inquérito contra o presidente. “Um presente pode ser gesto de afeto entre amigos, mas jamais entre o Presidente da República e um banqueiro cujos negócios dependiam diretamente da leniência do Estado”, sustentou a defesa.

No documento, eles também mencionam a aproximação de Vorcaro com a alta cúpula do Partido dos Trabalhadores, como o ex-líder do governo no Senado Federal, Jaques Wagner, que também é investigado na Operação Compliance Zero, que tem o Banco Master como principal alvo.

“Em razão disso, com base nas mensagens recentemente divulgadas pela mídia, é possível concluir, ao menos em tese, que o presidente Lula teria utilizado de seu cargo de Presidente da República como forma de atender interesses ilícitos de Daniel Vorcaro junto ao Governo Federal, inclusive mediante o recebimento de vantagem indevida (presentes)”, destaca, ainda, a notícia-crime.

