Lula pede fim das bets enquanto governo elabora MP para proibir setor

O posicionamento do petista ocorreu um dia após ele dizer que terá a "será o presidente que vai acabar com as bets" e em meio às discussões sobre o Planalto lançar uma medida provisória (MP) para proibir o funcionamento de jogos de cassino on-line - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender o fim das casas da apostas on-line, as bets, em discurso realizado nesta quinta-feira (24/9), durante caminhada na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

O posicionamento do petista ocorreu um dia após ele dizer que terá a "será o presidente que vai acabar com as bets" e em meio às discussões sobre o Planalto lançar uma medida provisória (MP) para proibir o funcionamento de jogos de cassino on-line.

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A ideia de o líder do Executivo acabar com o funcionamento dessas empresas no Brasil também foi corroborada em discurso de Lula horas antes de o Palácio do Planalto convocar uma cerimônia para esta sexta-feira (25/9), em São Paulo, com o objetivo de anunciar medidas de “proteção às famílias e à economia popular”.

Essas ações, conforme interlocutores da presidência da República, poderão abranger o desligamento das bets no país. Ainda não se sabe, porém, se a proibição vai abranger todos os tipos de apostas on-line ou ficará restrita à abrangência de cassinos digitais, conhecidos como jogos do tigrinho.