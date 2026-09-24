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ELEIÇÕES 2026

Lula pede fim das bets enquanto governo elabora MP para proibir setor

Ideia do presidente foi dita antes de o Planalto convocar uma cerimônia para esta sexta com o objetivo de anunciar medidas de "proteção às famílias". Essas ações podem decretar fim das bets

O posicionamento do petista ocorreu um dia após ele dizer que terá a
O posicionamento do petista ocorreu um dia após ele dizer que terá a "será o presidente que vai acabar com as bets" e em meio às discussões sobre o Planalto lançar uma medida provisória (MP) para proibir o funcionamento de jogos de cassino on-line - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender o fim das casas da apostas on-line, as bets,  em discurso realizado nesta quinta-feira (24/9), durante caminhada na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

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O posicionamento do petista ocorreu um dia após ele dizer que terá a "será o presidente que vai acabar com as bets" e em meio às discussões sobre o Planalto lançar uma medida provisória (MP) para proibir o funcionamento de jogos de cassino on-line.

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A ideia de o líder do Executivo acabar com o funcionamento dessas empresas no Brasil também foi corroborada em discurso de Lula horas antes de o Palácio do Planalto convocar uma cerimônia para esta sexta-feira (25/9), em São Paulo, com o objetivo de anunciar medidas de “proteção às famílias e à economia popular”.

Essas ações, conforme interlocutores da presidência da República, poderão abranger o desligamento das bets no país. Ainda não se sabe, porém, se a proibição vai abranger todos os tipos de apostas on-line ou ficará restrita à abrangência de cassinos digitais, conhecidos como jogos do tigrinho. 

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Francisco Artur de Lima e Fernanda Strickland
postado em 24/09/2026 20:33
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