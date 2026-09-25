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Eleições 2026

Lula levanta cartaz contra bets e critica ingerência dos EUA em ato no Recife

Presidente participou de caminhada com aliados e reforçou discurso contra plataformas de apostas e em defesa da soberania nacional

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Recife: o evento
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Recife: o evento "Lula em Recife: O Brasil Pronto Pra Mais", realizado no Cais de Santa Rita, Recife - (crédito: Ricardo Stuckert)
O que começou com chuva ganhou sol, temperatura amena e uma multidão nas ruas do Centro do Recife nesta sexta-feira (25/9). Em uma das principais agendas de campanha em Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma caminhada ao lado de aliados e aproveitou o ato para reforçar duas bandeiras que têm marcado sua campanha à reeleição: o combate às bets e a defesa da soberania nacional.
Ao lado do candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB), da candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) e do senador Humberto Costa (PT), que tenta a reeleição, Lula segurou um cartaz com a inscrição “fim das bets”. A ofensiva contra as plataformas de apostas ganhou espaço na campanha presidencial nas últimas semanas e também entrou na disputa estadual. João declarou, na quinta-feira (24), apoio às medidas defendidas pelo presidente para restringir o setor.
 
A caminhada saiu do Cais de Santa Rita em direção ao Marco Zero, no Bairro do Recife, reunindo militantes, candidatos e lideranças da Frente Popular de Pernambuco. A agenda marca o primeiro grande ato de rua de Lula ao lado de João Campos nesta campanha.
Durante o percurso, Lula também voltou a explorar o discurso de defesa da soberania brasileira, adotado pelo petista em meio aos embates recentes com o governo dos Estados Unidos. Ao falar diante dos apoiadores, o presidente exaltou a bandeira nacional e fez uma referência direta à norte-americana.

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  • 05.09.2026 ... O presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante Ato pol..tico O Brasil pronto pra mais, em S..o Jos.. do Rio Preto - SP..Foto: Ricardo Stuckert.
    05.09.2026 ... O presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante Ato pol..tico O Brasil pronto pra mais, em S..o Jos.. do Rio Preto - SP..Foto: Ricardo Stuckert. Foto: Foto: Ricardo Stuckert.
  • Lula segura cartaz com a frase
    Lula segura cartaz com a frase "Fim das bets" durante caminhada de campanha no Recife, nesta sexta-feira (25/9) Foto: Reprodução/ Live
  • Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Recife: o evento
    Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Recife: o evento "Lula em Recife: O Brasil Pronto Pra Mais", realizado no Cais de Santa Rita, Recife Foto: Ricardo Stuckert
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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 25/09/2026 12:49 / atualizado em 25/09/2026 12:53
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