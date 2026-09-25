Lula levanta cartaz contra bets e critica ingerência dos EUA em ato no Recife

O que começou com chuva ganhou sol, temperatura amena e uma multidão nas ruas do Centro do Recife nesta sexta-feira (25/9). Em uma das principais agendas de campanha em Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma caminhada ao lado de aliados e aproveitou o ato para reforçar duas bandeiras que têm marcado sua campanha à reeleição: o combate às bets e a defesa da soberania nacional.



Leia também: Lula pede fim das bets enquanto governo elabora MP para proibir setor

Ao lado do candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB), da candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) e do senador Humberto Costa (PT), que tenta a reeleição, Lula segurou um cartaz com a inscrição “fim das bets”. A ofensiva contra as plataformas de apostas ganhou espaço na campanha presidencial nas últimas semanas e também entrou na disputa estadual. João declarou, na quinta-feira (24), apoio às medidas defendidas pelo presidente para restringir o setor.

A caminhada saiu do Cais de Santa Rita em direção ao Marco Zero, no Bairro do Recife, reunindo militantes, candidatos e lideranças da Frente Popular de Pernambuco. A agenda marca o primeiro grande ato de rua de Lula ao lado de João Campos nesta campanha.

Durante o percurso, Lula também voltou a explorar o discurso de defesa da soberania brasileira, adotado pelo petista em meio aos embates recentes com o governo dos Estados Unidos. Ao falar diante dos apoiadores, o presidente exaltou a bandeira nacional e fez uma referência direta à norte-americana.