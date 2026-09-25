"Colonizar": o recado da campanha de Lula sobre Flávio e os EUA

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, passou a explorar a relação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e grupos ligados à direita dos Estados Unidos. Em vídeo divulgado nessa quinta-feira (24/9), a equipe petista aponta indícios de uma suposta interferência norte-americana nas eleições brasileiras e acusa o governo de Donald Trump de tentar “colonizar” o Brasil.



A peça associa a estrutura da campanha de Flávio a integrantes da Rockbridge Network, organização conservadora norte-americana, e sustenta que o grupo atua para favorecer a candidatura do senador ao Palácio do Planalto.

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“Quem montou o QG do Flávio em São Paulo foi um representante da Rockbridge, uma rede de financiamento da extrema direita americana. Sabe quem fundou a Rockbridge? O vice-presidente do Trump”, diz o vídeo.



Na sequência, a campanha de Lula eleva o tom e tenta vincular diretamente o adversário ao presidente dos Estados Unidos.



“Flávio Bolsonaro é o candidato do Trump. E o que o Trump quer é colonizar o Brasil, é levar nossas riquezas, roubar nosso futuro e deixar a gente para trás”, alega a campanha.

Com 59 segundos de duração, o material foi veiculado inicialmente nas redes sociais. A equipe do presidente avalia fazer ajustes na peça para também levá-la à propaganda eleitoral na televisão.



O movimento ocorre em paralelo a uma ofensiva jurídica do PT sobre o tema. Na quarta-feira (23/9), a legenda acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) e pediu a investigação de possíveis episódios de interferência estrangeira no processo eleitoral brasileiro.



Na ação, o partido reúne situações que, na avaliação da sigla, podem indicar ingerência norte-americana na disputa. Entre os episódios citados estão as suspeitas envolvendo a Rockbridge Network, a disponibilização de conteúdos do Brasil Paralelo e do Estúdio Quinto Elemento à Academia da Direita — plataforma ligada ao PL — e anúncios pagos no exterior em perfis do X favoráveis à candidatura de Flávio.