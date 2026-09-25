Fachin manda PGR se manifestar sobre pendências em casos Master e INSS

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, determinou nesta sexta-feira (25/9) que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre pedidos ainda pendentes nas investigações envolvendo o Banco Master e fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Entre os requerimentos que aguardam análise estão pedidos de revogação de prisões de investigados. Fachin deu prazo de cinco dias para que a Procuradoria apresente parecer sobre as medidas solicitadas.

No despacho, o presidente do Supremo determinou que a PGR avalie a “pertinência, necessidade e adequação” das providências requeridas, além de eventual impacto sobre as investigações que continuam em andamento.



Após a manifestação da Procuradoria, os processos voltarão para análise no STF.



A decisão ocorre em meio a dúvidas sobre o destino dos casos depois que Fachin assumiu a condução dos processos. Havia expectativa sobre se o presidente da Corte analisaria diretamente os requerimentos pendentes ou devolveria os autos ao ministro André Mendonça.

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O despacho desta sexta-feira indica que, ao menos neste momento, Fachin optou por ouvir a PGR antes de tomar uma nova decisão. Ainda não está definido, porém, quem ficará responsável pelos processos após a apresentação dos pareceres.



A Procuradoria também deverá se posicionar sobre essa questão e indicar se entende que os pedidos devem ser decididos pela Presidência do Supremo ou pelo relator dos casos.

Pedidos de liberdade

Depois das mudanças na condução dos processos envolvendo o Master e o INSS, as defesas apresentaram pedidos para derrubar prisões de investigados. A Polícia Federal (PF), por sua vez, solicitou a prorrogação das investigações em inquéritos ainda em curso.



No caso relacionado ao Banco Master, pediram a revogação das prisões as defesas de Henrique Vorcaro, Felipe Vorcaro, Rodrigo Franco, Marilson Roseno da Silva, Fabiano Zettel, Daniel Monteiro e Sebastião Monteiro Junior.