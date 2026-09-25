Boulos questiona queda de perfil da CNBB no X após bispos defenderem soberania

Confederação Nacional dos Bispos tenta reestabelecer conta no X. Na foto, Dom Jaime, presidente da CNBB, em conversa com jornalistas - (crédito: Fiama Tonhá/CNBB)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, chamou de "grave" a derrubada do perfil no X da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

"GRAVE! Logo após vários bispos se manifestarem em defesa da soberania nacional, a conta da CNBB no X foi restrita sem qualquer justificativa", escreveu Boulos em sua conta no X.

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Usada pela campanha do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, a bandeira em defesa da soberania nacional foi entoada por bispos da Igreja Católica que atuavam em estados do Norte do país.

Com base nesse discurso de defesa da soberania, clérigos convocaram os fiéis católicos a exercerem a cidadania nas eleições marcadas para o próximo dia 4 de outubro, com o objetivo de fortalecer a democracia.

Sem explicações

A CNBB comunicou, no início da tarde desta sexta-feira, enfrentar dificuldades para acessar a conta oficial da entidade no X. Segundo a organização, o suporte da rede social foi acionado, e a plataforma realiza “os procedimentos necessários para recuperar o acesso ao perfil”.

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A CNBB orientou que sejam considerados oficiais os demais canais de comunicação da entidade: "Enquanto a situação não for normalizada, orientamos que sejam considerados oficiais os demais canais de comunicação da CNBB (portal oficial, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e LinkedIn)."