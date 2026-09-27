Campanha de Flávio faz live com líderes religiosos em meio a polêmica

Em meio a uma polêmica sobre uma eventual retirada de Nossa Senhora Aparecida do título de padroeira do Brasil, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) fez uma live com líderes religiosos na tarde deste sábado (26/9).
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A transmissão ocorreu no canal do Youtube TV Celular Flávio Bolsonaro, começando por volta das 15h e, em um dos seus blocos, reuniu representantes de diferentes religiões, com o tema “Atacar a Igreja é atacar uma instituição de apoio social e espiritual”.
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Entre os convidados estava Sérgio Pina (PSDB), pai de santo da cantora Anitta, que disputa uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele ganhou forte repercussão em abril de 2025, ao aparecer em um almoço com Jair Bolsonaro e governadores aliados; Pina se declara abertamente conservador e de direita.
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Também estiveram na transmissão o pastor evangélico Ramon Lima e o reverendo Aldo Quintão, da Igreja Anglicana. Além deles, o padre Kelmon, candidato à Presidência em 2022, também foi anunciado. Ele não tem qualquer vínculo com a Igreja Católica Apostólica Romana, segundo a CNBB, e na ocasião, se apresentou como representante da Igreja Ortodoxa.
Padre Salathiel de Souza foi o sacerdote católico do Grupo. Ele pertence à diocese de Jundiaí (SP) e administra o site Portal Amém, em que publica reflexões.
Na transmissão, foi debatida a importância de instituições religiosas como redes de apoio social, espiritual e de acolhimento à população. O foco central foi desmentir as publicações que acusavam Flávio Bolsonaro de apoiar a retirada do título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.
O tema ganhou ampla repercussão nas redes, mesmo após o candidato negar as afirmações. Flávio recorreu na justiça, e na sexta-feira (25/9) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob relatoria do ministro André Mendonça, determinou a retirada de milhares de publicações das plataformas Meta, X, Youtube e Tik Tok.
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