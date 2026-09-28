"Respeite as religiões e a fé do povo", diz Caiado para Flávio Bolsonaro

Caiado afirmou que as explicações apresentadas pelo adversário têm ampliado a repercussão do episódio - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) voltou a criticar Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também candidato ao Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (28/9), em meio à controvérsia que envolveu o nome do senador e Nossa Senhora Aparecida. Em publicação nas redes sociais, o ex-governador de Goiás afirmou que as explicações apresentadas pelo adversário têm ampliado a repercussão do episódio.

"Quanto mais Flávio tenta se explicar, mais ele se complica. Como sempre. Agora, está acusando a CNBB [Conferência Nacional dos Bispos do Brasil] de ser conivente com a polêmica envolvendo Nossa Senhora", disse.

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Na sequência, Caiado pediu que Flávio respeite as diferentes manifestações religiosas e a fé dos brasileiros. "Flávio, que Deus acalme seu coração. Tenha respeito pelas religiões e pela fé do povo brasileiro!"

Quanto mais Flávio tenta se explicar, mais ele se complica. Como sempre. Agora, está acusando a CNBB de ser conivente com a polêmica envolvendo Nossa Senhora.



Flávio, que Deus acalme seu coração. Tenha respeito pelas religiões e pela fé do povo brasileiro! — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) September 28, 2026

A manifestação dá continuidade às críticas feitas por Caiado no fim de semana. No domingo (27/9), depois de participar de uma missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, em Goiânia, o candidato do PSD havia defendido que a disputa eleitoral não fosse transformada em um conflito religioso.

Na ocasião, Caiado relacionou a própria fé católica à defesa da liberdade religiosa. "Eu sou católico praticante. Eu sou afilhado de Nossa Senhora das Graças. Eu aprendi que é na fé que você supera todas as suas dificuldades"

Ao comentar o ambiente da campanha, ele afirmou que divergências políticas não deveriam interferir no direito de cada pessoa escolher e exercer sua religião.

"Nós temos que respeitar todas as religiões. Cada um tem o direito da sua escolha. Nós não podemos, de maneira nenhuma, politizar esse processo e muito menos caminhar para um lado de enfrentamento."

Polêmica começou nas redes

A troca de declarações ocorre depois que publicações nas redes sociais passaram a associar Flávio Bolsonaro a uma proposta para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. Entretanto, Não há relação entre o candidato do PL e o projeto citado. A proposta foi apresentada pelo então deputado Victorio Galli em 2007 e arquivada pela Câmara dos Deputados em agosto de 2008.

A discussão ganhou força depois de um comentário exibido no programa Em Pauta, da GloboNews, sobre uma suposta mobilização de setores evangélicos em torno do tema. A fala original não atribuía a iniciativa a Flávio, mas trechos passaram a circular nas redes vinculando a história ao candidato. O canal posteriormente corrigiu a informação e pediu desculpas.

Flávio negou que tenha defendido qualquer iniciativa para alterar a condição de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil.

Caiado já havia entrado na discussão no sábado (26/9), quando publicou uma manifestação sobre o assunto sem mencionar Flávio pelo nome.

Ao se apresentar como católico e devoto de Nossa Senhora das Graças, afirmou que lhe doía "ver alguém querer apagar Nossa Senhora Aparecida da história do Brasil". Em seguida, reforçou a defesa da tradição religiosa: "Ninguém vai arrancar Nossa Senhora do coração do povo brasileiro."

Sou católico e devoto de Nossa Senhora das Graças. Aprendi desde cedo que, nos momentos mais difíceis, a fé é onde a gente encontra força, esperança e consolo. E é por isso que me dói ver alguém querer apagar Nossa Senhora Aparecida da história do Brasil. Ela não é apenas um… — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) September 26, 2026

No domingo, porém, o candidato ampliou o discurso e passou a tratar do uso da religião durante a campanha. Caiado afirmou que o clima de hostilidade havia ultrapassado os limites da disputa eleitoral.

"O ódio está dominando um segmento da sociedade brasileira, está distorcendo totalmente o bom senso, o equilíbrio de uma campanha eleitoral, da convivência entre as pessoas."