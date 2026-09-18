Flávio e Caiado lideram lista de doações de pessoas físicas: R$ 2,5 milhões

Doação partidária: o PL fez a maior doação de recursos a uma campanha presidencial. Foram R$ 53,5 milhões destinados a Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Instagram)

A campanha dos candidatos à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD) receberam o maior número de doações de pessoas físicas para as eleições de outubro. A diferença entre eles é de cerca de R$ 30 mil. Enquanto o bolsonarista conta com R$ 2,555,530 milhões, o ex-governador de Goiás recebeu R$ 2,525,000 milhões.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é candidato à reeleição, recebeu R$ 1 milhão de doações de pessoas físicas. Ele é seguido por: Romeu Zema (Novo), com R$ 300 mil; Renan Santos (Missão), com R$ 261 mil; e Augusto Cury (Avante), com R$ 112 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os dados são do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que detalha informações sobre as candidaturas. Além desses valores, os candidatos também contam com outras diversas fontes de recursos, como doações dos partidos, além de montantes provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial.

Em relação às doações, o empresário Carlos Eduardo Ferraz de Matos, titular de um cartório em Taguatinga (DF), é a pessoa física que fez a maior doação para uma campanha presidencial. Sozinho, ele doou R$ 2,3 milhões à campanha de Caiado.

Leia também: TSE extingue ação do PT que travava Fundo Eleitoral para partidos



As segundas maiores doações a presidenciáveis vieram do empresário Erasmo Carlos Battistella. Ele destinou um montante de R$ 500 mil para as campanhas de Flávio Bolsonaro e Lula, totalizando R$ 1 milhão gastos.

No caso de Augusto Cury, ele próprio destinou R$ 350 mil para sua campanha à Presidência. Renan Santos teve os menores montantes de doação de pessoas físicas, que não ultrapassaram R$ 50 mil.

Doações partidárias

Partido de Flávio Bolsonaro, o PL fez a maior doação de recursos a uma campanha presidencial. Foram R$ 53,5 milhões destinados ao bolsonarista. O presidente Lula contou com R$ 40,1 milhões doados pelo PT.

O PSD fica em terceiro pela destinação de R$ 6,9 milhões para a campanha presidencial de Caiado. Zema, do Novo, recebeu R$ 4,1 milhões. O Avante, por sua vez, destinou R$ 2,3 milhões à candidatura de Cury.

Total de recursos

Segundo os dados do TSE, Flávio e Lula lideram com o maior número de recursos recebidos. O bolsonarista conta com R$ 56,1 milhões, enquanto o petista conta com R$ 41,3 milhões.

Os recursos apontados dos demais candidatos são: R$ 9,5 milhões para Caiado; R$ 4,4 milhões para Zema; R$ 2,8 milhões para Cury; e R$ 2,4 milhões para Renan Santos.