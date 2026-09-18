InícioPolítica
Eleições 2026

Flávio e Caiado lideram lista de doações de pessoas físicas: R$ 2,5 milhões

Bolsonarista conta com cerca de R$ 30 mil a mais que o ex-governador de Goiás

Doação partidária: o PL fez a maior doação de recursos a uma campanha presidencial. Foram R$ 53,5 milhões destinados a Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Instagram)
Doação partidária: o PL fez a maior doação de recursos a uma campanha presidencial. Foram R$ 53,5 milhões destinados a Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Instagram)

A campanha dos candidatos à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD) receberam o maior número de doações de pessoas físicas para as eleições de outubro. A diferença entre eles é de cerca de R$ 30 mil. Enquanto o bolsonarista conta com R$ 2,555,530 milhões, o ex-governador de Goiás recebeu R$ 2,525,000 milhões. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é candidato à reeleição, recebeu R$ 1 milhão de doações de pessoas físicas. Ele é seguido por: Romeu Zema (Novo), com R$ 300 mil; Renan Santos (Missão), com R$ 261 mil; e Augusto Cury (Avante), com R$ 112 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os dados são do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que detalha informações sobre as candidaturas. Além desses valores, os candidatos também contam com outras diversas fontes de recursos, como doações dos partidos, além de montantes provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial. 

Em relação às doações, o empresário Carlos Eduardo Ferraz de Matos, titular de um cartório em Taguatinga (DF), é a pessoa física que fez a maior doação para uma campanha presidencial. Sozinho, ele doou R$ 2,3 milhões à campanha de Caiado. 

As segundas maiores doações a presidenciáveis vieram do empresário Erasmo Carlos Battistella. Ele destinou um montante de R$ 500 mil para as campanhas de Flávio Bolsonaro e Lula, totalizando R$ 1 milhão gastos.

No caso de Augusto Cury, ele próprio destinou R$ 350 mil para sua campanha à Presidência. Renan Santos teve os menores montantes de doação de pessoas físicas, que não ultrapassaram R$ 50 mil. 

Doações partidárias 

Partido de Flávio Bolsonaro, o PL fez a maior doação de recursos a uma campanha presidencial. Foram R$ 53,5 milhões destinados ao bolsonarista. O presidente Lula contou com R$ 40,1 milhões doados pelo PT. 

O PSD fica em terceiro pela destinação de R$ 6,9 milhões para a campanha presidencial de Caiado. Zema, do Novo, recebeu R$ 4,1 milhões. O Avante, por sua vez, destinou R$ 2,3 milhões à candidatura de Cury. 

Total de recursos 

Segundo os dados do TSE, Flávio e Lula lideram com o maior número de recursos recebidos. O bolsonarista conta com R$ 56,1 milhões, enquanto o petista conta com R$ 41,3 milhões. 

Os recursos apontados dos demais candidatos são: R$ 9,5 milhões para Caiado; R$ 4,4 milhões para Zema; R$ 2,8 milhões para Cury; e R$ 2,4 milhões para Renan Santos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 18/09/2026 14:34 / atualizado em 18/09/2026 14:38
x