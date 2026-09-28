InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Na reta final, Tarcísio defende concentrar votos da direita em um candidato

Para tirar Lula do comando do país, candidato à reeleição em São Paulo defende a união dos votos da direita em Flávio Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Flávio Bolsonaro. - (crédito: Reprodução/X)
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Flávio Bolsonaro. - (crédito: Reprodução/X)

Durante a oficialização da desistência de Ricardo Salles da candidatura ao Senado por São Paulo, nesta segunda-feira (28/9), o governador e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, defendeu a união dos partidos de direita para concentrar votos em um único candidato na disputa presidencial.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na avaliação de Tarcísio, a decisão de Salles de retirar sua candidatura para apoiar Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) deveria servir de exemplo para a disputa presidencial, com a concentração de votos da direita em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“É uma eleição que pode ser definida no detalhe. Obviamente, a gente está dando um exemplo de que as diferenças podem ser deixadas de lado. Existe um projeto maior, existe uma responsabilidade nossa maior com o país, com o futuro do Brasil”, defendeu Tarcísio.

Ao demonstrar respeito por Zema (Novo) e Caiado (PSD), Tarcísio defendeu uma possível união entre os dois para apoiar Flávio Bolsonaro no primeiro turno. “A matemática se impõe nesse momento. Se a gente pode somar agora e percebe que existe uma possibilidade de resolver isso e afastar o PT já no primeiro turno, seria ótimo que ele fizesse esse gesto”, disse Tarcísio, em referência a Caiado.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 28/09/2026 16:25
x