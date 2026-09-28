Na reta final, Tarcísio defende concentrar votos da direita em um candidato

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Flávio Bolsonaro. - (crédito: Reprodução/X)

Durante a oficialização da desistência de Ricardo Salles da candidatura ao Senado por São Paulo, nesta segunda-feira (28/9), o governador e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, defendeu a união dos partidos de direita para concentrar votos em um único candidato na disputa presidencial.

Na avaliação de Tarcísio, a decisão de Salles de retirar sua candidatura para apoiar Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) deveria servir de exemplo para a disputa presidencial, com a concentração de votos da direita em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL).

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“É uma eleição que pode ser definida no detalhe. Obviamente, a gente está dando um exemplo de que as diferenças podem ser deixadas de lado. Existe um projeto maior, existe uma responsabilidade nossa maior com o país, com o futuro do Brasil”, defendeu Tarcísio.

Ao demonstrar respeito por Zema (Novo) e Caiado (PSD), Tarcísio defendeu uma possível união entre os dois para apoiar Flávio Bolsonaro no primeiro turno. “A matemática se impõe nesse momento. Se a gente pode somar agora e percebe que existe uma possibilidade de resolver isso e afastar o PT já no primeiro turno, seria ótimo que ele fizesse esse gesto”, disse Tarcísio, em referência a Caiado.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves