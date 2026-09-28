Luciano Hang muda estratégia e foca doações em candidatos a deputado

Luciano Hang, dono da Havan, foca em financiar candidatos a deputado em sua nova estratégia eleitoral - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, mudou a estratégia de doações eleitorais neste ano. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele ainda não fez repasses para candidatos à Presidência da República, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consultados até esta segunda-feira (28/9).

A nova abordagem de Hang consiste em financiar sete candidatos a deputado federal e estadual. As doações, que somam R$ 400 mil, foram distribuídas em Santa Catarina, Paraná, Tocantins e Distrito Federal.

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Esta prática contrasta com a eleição de 2022, quando o empresário destinou cerca de R$ 1 milhão diretamente para a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. Naquele pleito, o valor total doado ao então presidente chegou a R$ 1,022 milhão.

Santa Catarina concentra três dos candidatos beneficiados em 2024. João Baptista Martins Neto (PSD), que concorre a deputado federal, recebeu R$ 100 mil. Ricardo Soares de Oliveira (Novo), também candidato à Câmara, e André Batisti (PL), que disputa uma vaga como deputado estadual, receberam R$ 50 mil cada.

No Paraná, Hang destinou R$ 50 mil a Paulo Eduardo Lima Martins (Novo) e outros R$ 50 mil a Reinhold Stephanes Junior (PL). Ambos disputam um cargo de deputado federal.

Também receberam R$ 50 mil os candidatos Carlos Enrique Franco Amastha (Podemos), que concorre a deputado estadual no Tocantins, e Zé Humberto (MDB), candidato a deputado federal pelo Distrito Federal.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.