Janja critica oposição e diz que bets destruíram famílias em ato em Belém

A primeira-dama Janja Lula afirmou, nesta segunda-feira (28/9), durante ato de campanha em Belém (PA), que as apostas de quota fixa, conhecidas como bets, foram responsáveis por prejuízos às famílias brasileiras. Segundo ela, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou a preservação das famílias acima dos interesses relacionados às apostas.



Janja também criticou adversários políticos ao abordar a regulamentação e posterior decisão do governo de encerrar as bets. Na avaliação da primeira-dama, os opositores “não se preocupam com o povo brasileiro”.

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“Eles não se preocupam com o povo brasileiro, eles não estão nem aí se as famílias, se tem famílias destruídas e pessoas morrendo por conta dos vícios das bets.”



Na sequência, Janja atribuiu a Michel Temer a autorização das bets no Brasil e afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria ampliado a atividade. “Quem permitiu as bets no Brasil foi o Michel Temer e quem liberou geral foi o Bolsonaro”, declarou.

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A primeira-dama também acusou as plataformas de terem sido utilizadas para lavagem de dinheiro e para abastecer o crime organizado. “As bets permitiram que as pessoas enriquecessem às custas da miséria dos outros, foram usadas para lavagem de dinheiro e para abastecer o crime organizado no nosso Brasil”, afirmou.



Janja citou ainda a regulamentação das apostas pelo governo Lula em 2024. Segundo ela, o presidente havia estabelecido que, caso a regulamentação não funcionasse, as bets seriam encerradas.

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“Em 2024, o presidente Lula regulamentou as bets, mas ele avisou. A gente está regulamentando, mas se não der certo eu vou acabar com elas. E foi isso que ele fez na última sexta-feira, com muita coragem, com muita coragem.”



Fé e Nossa Senhora de Nazaré



Durante o discurso, Janja também falou sobre a devoção a Nossa Senhora de Nazaré e sua relação com Belém. Ela contou que esteve na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré antes do ato e afirmou que costuma fazer a visita quando está na capital paraense. “Hoje eu já estive lá na Basílica rezando, eu sempre faço isso quando venho a Belém”, disse.

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A primeira-dama relatou ainda que mantém uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré próxima ao quarto e afirmou ter recorrido à santa após a queda sofrida por Lula. “Quando o meu marido se machucou, sofreu aquela queda, eu pedi muito a nazinha, muito. Porque a gente podia ter perdido ele. E foi ela que devolveu ele pra gente.”



Ao relacionar a discussão sobre as bets à religião, Janja afirmou que, enquanto seu grupo defende o fim das apostas, “o outro lado quer o fim da padroeira do Brasil”. Ela não detalhou, no trecho do discurso, a quem se referia. “Se dizem enviados de Deus, mas vivem às custas da fé das pessoas. Fé é coisa séria e deve ser respeitada, qualquer que seja a sua religião”, afirmou.