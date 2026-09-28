Governo cria comitê para fiscalizar bets ilegais

A estrutura foi criada após a Medida Provisória 1.394/2026, publicada na semana passada, que proibiu as chamadas bets em todo o território nacional - (crédito: Divulgação)

O governo federal regulamentou nesta segunda-feira (28/9) o Comitê Interinstitucional de Fiscalização da Exploração e da Publicidade Ilegal de Apostas de Quota Fixa. A estrutura foi criada após a Medida Provisória 1.394/2026, publicada na semana passada, que proibiu as chamadas bets em todo o território nacional.



O colegiado será formado por 15 representantes de órgãos federais e terá como função articular e coordenar as ações das autoridades responsáveis pela prevenção, fiscalização e repressão à oferta, exploração e publicidade de apostas de quota fixa.

Leia também: Associação entra com nova ação no STF e pede suspensão de proibição as bets

Entre as atribuições previstas está a integração e o compartilhamento de informações sobre pessoas físicas e jurídicas envolvidas na exploração, oferta, intermediação ou promoção das apostas. O comitê também deverá manter um cadastro unificado de domínios, aplicativos e contas bancárias ou de pagamento relacionados às atividades fiscalizadas.



O grupo poderá ainda definir protocolos de atuação conjunta para bloquear sites e aplicativos, interromper fluxos financeiros e retirar do ar publicidade considerada irregular. Também poderá propor procedimentos padronizados para notificações a plataformas, provedores e instituições financeiras.

Outra atribuição será encaminhar aos órgãos competentes indícios de infrações administrativas, tributárias ou penais. O comitê deverá elaborar relatórios semestrais com indicadores dos resultados alcançados. As reuniões ordinárias ocorrerão a cada seis meses, com possibilidade de encontros extraordinários por convocação do coordenador.

Órgãos participantes

A Casa Civil terá dois representantes, sendo que um deles, da Secretaria de Articulação e Monitoramento, exercerá a coordenação do comitê. Também participarão um representante da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e um da Advocacia-Geral da União.



O Ministério da Justiça e Segurança Pública terá três representantes, das secretarias nacionais de Segurança Pública, do Consumidor e de Direitos Digitais. O Ministério da Fazenda contará com dois integrantes, um da Secretaria de Prêmios e Apostas e outro da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.



Também integrarão o colegiado representantes do Ministério do Esporte, do Banco Central, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), da Polícia Federal, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Saiba Mais Política Em ofício a Fachin, Nunes Marques fala em "erosão democrática"

Em ofício a Fachin, Nunes Marques fala em "erosão democrática" Política Associação entra com nova ação no STF e pede suspensão de proibição as bets

Associação entra com nova ação no STF e pede suspensão de proibição as bets Política Flávio Bolsonaro pede cassação da chapa Lula-Alckmin

Flávio Bolsonaro pede cassação da chapa Lula-Alckmin Política Lula defende SUS e diz que governo deve garantir ao pobre "o direito do rico"

Lula defende SUS e diz que governo deve garantir ao pobre "o direito do rico" Política Lula no debate da Globo? Petista impõe condição para ir ao confronto

Lula no debate da Globo? Petista impõe condição para ir ao confronto Política Real Time Big Data: Marília Campos lidera corrida ao Senado em Minas

Fique por dentro das notícias que importam para você!