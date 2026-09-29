TSE pede informações sobre transporte público gratuito nos dias de votação

TSE busca garantir transporte público gratuito para facilitar o voto nas eleições de 2026 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, solicitou aos tribunais regionais eleitorais (TREs) informações sobre as medidas para garantir transporte público gratuito nas Eleições 2026. A ação atende a um pedido da Defensoria Pública da União (DPU).

A gratuidade está prevista no artigo 23 da Resolução-TSE nº 23.751/2026. A regra determina a oferta de transporte coletivo urbano e intermunicipal sem custo para os eleitores no primeiro turno, em 4 de outubro, e em um eventual segundo turno, no dia 25 do mesmo mês.

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A resolução também estabelece que, nas áreas urbanas, a frequência do serviço deve ser semelhante à de dias úteis.

O ofício do TSE orienta os TREs a cobrarem dos juízos eleitorais a verificação dos planos de transporte. As prefeituras, os governos estaduais e o Distrito Federal tinham até 15 de agosto para informar os itinerários, as modalidades e os horários do serviço gratuito.

Caso algum ente federativo não tenha enviado as informações, os responsáveis serão comunicados sobre a obrigação de assegurar o transporte. Os TREs também deverão divulgar os dados consolidados em seus sites e nos canais de instituições parceiras da Justiça Eleitoral.

Se houver redução ou interrupção do serviço em desacordo com o planejado, os casos deverão ser encaminhados ao Ministério Público Eleitoral e à Defensoria Pública da União no respectivo estado.

O objetivo da medida é evitar que a falta de ônibus, metrô ou trem impeça o cidadão de chegar ao local de votação e exercer o direito ao voto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.