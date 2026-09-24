TSE libera download do e-Título no dia da votação; veja outras novidades

A novidade foi confirmada pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, e representa uma alteração em relação a pleitos anteriores - (crédito: Divulgação/ TSE)

Uma importante mudança foi anunciada para as Eleições de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que o aplicativo e-Título poderá ser baixado e ativado no dia da votação, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

A novidade foi confirmada pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, e representa uma alteração em relação a pleitos anteriores. A decisão se baseia em melhorias na infraestrutura tecnológica, que visam garantir o funcionamento estável do aplicativo — que já conta com mais de 60 milhões de usuários — durante os picos de acesso.

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Novas funcionalidades no aplicativo

Além de permitir o download no dia do pleito, a nova versão do aplicativo concentra mais serviços e reforça a segurança com validação facial a cada acesso. Agora, os eleitores também podem quitar débitos eleitorais usando Pix ou cartão de crédito, justificar a ausência às urnas e até se inscrever como mesários voluntários diretamente na plataforma.

A inovação também permite que a Justiça Eleitoral se comunique com o eleitorado por meio de notificações. “Quanto mais serviços digitais oferecemos, maior é a nossa responsabilidade de garantir que eles estejam disponíveis quando o eleitorado deles precisar. Nossa equipe manterá a sala de prontidão de hoje até que se ultimem as eleições no dia 25 de outubro, para que possamos acompanhar de perto o funcionamento do e-Título e para assegurarmos que os serviços digitais permaneçam disponíveis e estáveis", afirmou o presidente do TSE.

Sala de controle para garantir estabilidade

Para colocar o plano em prática, o TSE criou o "Espaço e-Título", uma estrutura física que reunirá equipes técnicas para monitorar o desempenho dos sistemas em tempo real. A central contará com profissionais de diversas áreas, como suporte, banco de dados e segurança.

O objetivo é "concentrar as equipes técnicas e permitir uma rápida identificação de algum eventual problema, uma responsividade maior, tudo no sentido de prover um serviço cada vez melhor para a eleitora e para o eleitor brasileiros", conforme explicado pela área de tecnologia do Tribunal.

Em eleições passadas, o download do e-Título era bloqueado no dia da votação como uma medida para evitar sobrecarga no sistema. A ação priorizava o acesso de quem já tinha o aplicativo instalado. Com os investimentos em infraestrutura, o TSE espera que essa interrupção não seja mais necessária em 2026.

Apesar da liberação, a Justiça Eleitoral ainda recomenda que os eleitores baixem e ativem o e-Título com antecedência. A prática ajuda a distribuir o fluxo de acessos e dá tempo para o usuário conferir seus dados e funcionalidades.

Vale lembrar que quem possui biometria e foto cadastradas no sistema pode usar o e-Título como documento oficial de identificação. O primeiro turno das eleições ocorre em 4 de outubro, e o segundo turno, onde houver, em 25 de outubro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.