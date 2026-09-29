Pesquisa Palver mostra empate entre Lula e Flávio em 1° e 2° turno

Pesquisa Palver mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatados com 44% cada no primeiro turno e em situação de empate técnico no segundo turno. - (crédito: Fotos: Charles Vieira/Divulgação e Ricardo Stuckert/PR)

Pesquisa Palver para Presidência divulgada nesta terça-feira (29/9) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatados com 44% cada no primeiro turno e em situação de empate técnico no segundo turno.

No primeiro turno, quem segue logo atrás é Renan Santos (Missão) com 8%, seguido por Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema, todos com 1% cada. Indecisos e nulos também marcam 1%.

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Em um possível segundo turno entre os dois, Flávio aparece com 47% e Lula com 45%, o que configura empate técnico pela margem de erro da pesquisa. Nesse cenário, brancos e nulos configuram 7%, e os indecisos somam 1%.

A pesquisa também avaliou as certezas de voto e rejeição dos candidatos. Em Flávio Bolsonaro, 42% dos entrevistados afirmam que votariam nele com certeza, contra 48% que não votariam de jeito nenhum. 4% responderam que poderiam escolhê-lo, enquanto outros 4% provavelmente não votariam no senador. 2% dos eleitores afirmam não conhecer o candidato ou não soube responder.

No caso de Lula, 43% dos eleitores dizem que votariam nele com certeza, e 51% afirma que não votaria, 3% dizem que poderiam votar e outros 3% provavelmente não votariam. Apenas 1% afirma não conhecer o petista ou não saber responder.

Entre os demais nomes testados, Romeu Zema (Novo), registra rejeição de 34%. Renan Santos (Missão) aparece com 33%; Ronaldo Caiado (União) com 30%, e Augusto Cury (Avante) com 28%.

A Palver entrevistou 5.000 pessoas em todo o território nacional entre os dias 24 e 27 de setembro. A pesquisa foi realizada por meio de questionário online. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi financiado pela própria Palver e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-02990/2026.