Lula diz em Belém que ninguém deve "mexer" com Nossa Senhora Aparecida

Durante ato de campanha em Belém, nesta segunda-feira (28/9), o presidente e candidato à República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o respeito às diferentes religiões e afirmou que, enquanto estiver na Presidência da República, ninguém deverá “mexer” com Nossa Senhora Aparecida. A declaração ocorre em meio à controvérsia eleitoral envolvendo a santa, tema que ganhou repercussão nas redes sociais nos últimos dias.



“Enquanto eu for presidente da República, ninguém vai mexer com Nossa Senhora Aparecida. Ninguém. As pessoas precisam aprender a respeitar todas as religiões, inclusive a religião de matriz africana. Ninguém é dono da verdade”, afirmou.

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Na sequência, Lula fez uma referência a um pastor, mas a transcrição disponibilizada apresenta o trecho de forma incompleta e com palavras aparentemente truncadas.



O presidente também abordou, durante o discurso, os casos envolvendo descontos indevidos de aposentados e pensionistas e o Banco Master. Lula afirmou que uma “quadrilha da Previdência” foi descoberta e disse que o governo teria realizado pagamentos para ressarcir aposentados.



Lula afirmou ainda que recursos teriam sido tomados dos envolvidos para custear a reposição dos valores e, em seguida, fez referência ao Banco Master e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. “Aí eles inventaram um banco chamado Master, que era outra quadrilha. Aí eles criaram um banqueiro chamado Vorcaro e o banqueiro deles eu transformei em prisioneiro”, disse.

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O presidente também cobrou a apuração das responsabilidades no caso. Segundo ele, é necessário identificar quem teria se apropriado dos recursos e quem teria participado de eventuais irregularidades. “Eu não posso julgar, eu não posso perder, eu só posso reivindicar. Eu quero que seja feita a apuração para que a gente saiba quem meteu a mão no dinheiro”, afirmou.



Lula voltou a mencionar festas e supostas relações envolvendo o caso Master. O tema já havia sido abordado pelo presidente em discursos anteriores, nos quais ele cobrou a divulgação das informações relacionadas à investigação.

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No fim do discurso, o presidente direcionou a fala ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e defendeu que nenhum país estrangeiro interfira no processo eleitoral brasileiro.



“Por isso, companheiros, eu tenho certeza que se depender do Pará, a gente vai fazer tudo que vocês acham. E aqui no Pará, nós temos que dizer pro presidente Trump, não se meta nas eleições do Brasil. Esse país tem dono. O dono desse país chama-se povo brasileiro”, afirmou. “Nem chinês, nem americano, nem japonês. Mete o dedo. Aqui que mete o dedo somos nós, mulheres e homens desse país”, completou.



A defesa da soberania nacional e a crítica a uma eventual interferência estrangeira nas eleições têm aparecido em outros discursos recentes de Lula durante a campanha.