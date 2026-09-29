Lula evita confirmar debate da Globo após aliado anunciar presença

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, evitou confirmar nesta terça-feira (29/9) se participará do debate da TV Globo, marcado para quinta-feira (1º/10). A declaração ocorre após o senador Camilo Santana (PT-CE) afirmar que Lula estará no último debate entre os candidatos antes do primeiro turno das eleições presidenciais, em 4 de outubro.
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Durante discurso no Ceará, Lula detalhou a agenda para os próximos dias, que inclui uma passagem por Salvador, nesta terça-feira, o retorno a Brasília, onde participará de um podcast, e caminhadas eleitorais em Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.
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“Saio daqui Fortaleza agora e vou para Salvador fazer uma caminhada igual a essa. De Salvador, vou voltar a Brasília. Vou participar de um debate, de uma entrevista. Depois vou para Juiz de Fora fazer uma passeata. Depois vou para Belo Horizonte fazer uma passeata. Depois vou para o Rio de Janeiro fazer uma passeata. Depois vou terminar no sábado em uma passeata em São Paulo”, afirmou o presidente durante o comício em Fortaleza.
Embora Lula tenha mencionado a participação em “um debate, uma entrevista” nesta quarta-feira (30), a declaração não deixa claro se ele se referia ao debate da TV Globo.
Aliado garante Lula no debate
Em meio às especulações sobre a possível participação do candidato à reeleição no último debate antes das eleições presidenciais, o senador Camilo Santana afirmou que Lula vai "se preparar" para a discussão de ideias.
“Tem um debate que ele vai participar quinta-feira ainda na TV Globo, ele tem que se preparar também para o debate, então tem essa correria aí no final de campanha”, declarou o ex-ministro da Educação, ao justificar por que a agenda de Lula no Ceará se concentrou na capital, Fortaleza.
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