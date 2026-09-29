Lula evita confirmar debate da Globo após aliado anunciar presença

“Saio daqui Fortaleza agora e vou para Salvador fazer uma caminhada igual a essa. De Salvador, vou voltar a Brasília. Vou participar de um debate, de uma entrevista. Depois vou para Juiz de Fora fazer uma passeata. Depois vou para Belo Horizonte fazer uma passeata. Depois vou para o Rio de Janeiro fazer uma passeata. Depois vou terminar no sábado em uma passeata em São Paulo”, afirmou o presidente durante o comício em Fortaleza.

Embora Lula tenha mencionado a participação em “um debate, uma entrevista” nesta quarta-feira (30), a declaração não deixa claro se ele se referia ao debate da TV Globo.

Aliado garante Lula no debate

Em meio às especulações sobre a possível participação do candidato à reeleição no último debate antes das eleições presidenciais, o senador Camilo Santana afirmou que Lula vai "se preparar" para a discussão de ideias.

Leia também: Lula repercute boato sobre Flávio e garante santa como padroeira do Brasil

“Tem um debate que ele vai participar quinta-feira ainda na TV Globo, ele tem que se preparar também para o debate, então tem essa correria aí no final de campanha”, declarou o ex-ministro da Educação, ao justificar por que a agenda de Lula no Ceará se concentrou na capital, Fortaleza.