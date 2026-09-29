Lula chega a Salvador para caminhada em apoio a Jerônimo Rodrigues

Em um eventual segundo turno entre Jerônimo e ACM Neto, a pesquisa apontou vitória do petista por 53% a 47% dos votos válidos. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a Salvador na tarde desta terça-feira (29/9) para participar de uma caminhada em apoio ao governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT).

Previsto para ocorrer na orla da capital baiana, o ato em apoio aos aliados de Lula contará com a presença do ex-ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) e do senador Jaques Wagner (PT), ambos candidatos ao Senado.

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A presença de Wagner na campanha ao lado de Lula ocorre meses após o senador deixar a liderança do governo no Senado, em meio à repercussão de investigações da Polícia Federal que apuram possível participação do congressista em esquemas ilegais de vantagens envolvendo ex-sócios do Banco Master.

Antes de desembarcar em Salvador, Lula cumpriu agenda eleitoral em Fortaleza, ao lado do governador do Ceará e candidato à reeleição, Elmano de Freitas (PT).

Disputa na Bahia

Uma pesquisa divulgada na segunda-feira (28) pelo Real Time Big Data mostra Jerônimo Rodrigues à frente de ACM Neto (União Brasil) no primeiro turno da disputa pelo governo da Bahia. Na pesquisa estimulada, modalidade em que o entrevistado escolhe um candidato a partir de uma lista de concorrentes, Jerônimo aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Neto tem 43%.

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Em um eventual segundo turno entre Jerônimo e ACM Neto, a pesquisa, que ouviu 1.600 eleitores da Bahia entre os dias 23 e 26 de setembro, apontou vitória do petista por 53% a 47% dos votos válidos.